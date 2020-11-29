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Aktüel Umman ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Aktüel

Umman ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Umman'da 27, BAE'de 1 kişi yaşamını yitirdi - Katar'da 171 kişi enfekte oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-29 15:02:29 -
Umman ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Umman'da 1418'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 570'e yükselirken, Katar'da vaka sayısı arttı.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 27 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 905 yeni vaka tespit edildiği, 1107 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, can kayıplarının 1418'e, vakaların 123 bin 484'e, hastalığı atlatanların sayısının da 114 bin 963'e çıktığı kaydedildi.

- BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19'dan 1 kişi daha hayatını kaybetti, 1251 yeni vaka kaydedildi, 736 kişi de sağlığına kavuştu.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 570'e, vaka sayısının da 167 bin 753'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 154 bin 185 oldu.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 171 kişinin enfekte olduğu, 211 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Vakaların 138 bin 648'e, iyileşen hasta sayısının da 135 bin 862'ye ulaştığı aktarılan açıklamada, ülkede salgın nedeniyle şu ana kadar 237 kişinin yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

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