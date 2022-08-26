Ümit Özdağ'dan cuma namazında Atatürk provokasyonu

Zafer Partisi’nin rezilliklerine bir yenisi daha eklendi. Mülteciler hakkındaki asılsız onlarca iddia ile Türkiye’de sığınmacılara karşı halkı kışkırtmaya kalkılan ırkçı Ümit Özdağ, şimdi de Atatürk üzerinden mütedeyyin kesime karşı provokasyon yapmaya kalkıştı.

Irkçı vaatlerinden başka hiçbir siyasi çıkışıyla gündeme gelemeyen Özdağ, bu kez Cuma namazı sırasında cami imamına bağırdığı için büyük tepki çekti.

Özdağ hutbe sonunda imama, “Atatürk’ü anmayacak mısın?” diyerek bağırdı. Ardından da, “Atatürk’ün ruhuna fatiha” diyerek cemaati yönlendirmeye kalkıştı.

İslam’da, hutbe sırasında konuşulmaz. Hutbe sırasında imamın duasına amin demek bile yasaklanmıştır; amin denecekse kalben okunur. Hutbede konuşmak, tesbih çekmek, hapşırana “yerhamükallah” demek bile mekruhtur. Ayrıca normal şartlarda selam verenin selamını almak farz iken, hutbe sırasında selam almak da mekruhtur. Konuşana, “Konuşma” demek bile yasaktır.

Tüm bunlara rağmen Ümit Özdağ’ın hutbe sırasında tribün lideri gibi bağırması, “Bu kadarına da pes” dedirtti.