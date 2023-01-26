  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ümit Özat'ın acı günü! Sosyal medyadan paylaştı...
Aktüel

Ümit Özat'ın acı günü! Sosyal medyadan paylaştı...

Bir dönem Fenerbahçe kaptanlığı yapan eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat bir süredir tedavi gören babasının vefat ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-26 15:23:00 - 2023-01-26 15:24:05
Ümit Özat'ın acı günü! Sosyal medyadan paylaştı...

Bir dönem Fenerbahçe kaptanlığı yapan eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat bir süredir tedavi gören babasının vefat ettiğini açıkladı.

Ümit Özat'ın acı günü... Fenerbahçeli eski futbolcu Ümit Özat, babasının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Ümit Özat, "Maalesef Babamızı, canımızı kaybettik. Acımız taze. Bu süreçte bize destek olan tüm dostlara teşekkür ederiz. Cenaze bilgilerini önümüzdeki saatlerde paylaşacağız..." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23