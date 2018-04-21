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Ümit Özat'dan yenilgi sonrası şok açıklama!

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Osmanlıspor maçı sonrası "Sokaktan 11 tane adam toplasak yapsak, belki çok daha farklı olurdu" dedi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 16:31
Ümit Özat'dan yenilgi sonrası şok açıklama!

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde oynanan Başkent derbisinde Gençlerbirliği, evinde ağırladığı Osmanlıspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat, takımına patladı.

''SOKAKTAN 11 ADAM TOPLASAK''

Özat, şunları söyledi:
"Burada iyi gittiği zaman da, kötü gittiği zaman da oyuncularla beraber biz bundan sorumluyuz. Şu gösterdiğimiz özenli çalışmayı, maç öncesi yaptıklarımızı, sokaktan 11 tane adam toplasak yapsak, belki çok daha farklı olurdu. Kötü bir oyun söylenecek bir şey yok. Osmanlıspor'u da tebrik etmekten başka söylenecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 16:31
  1. Ümit Özat
  2. Gençlerbirliği

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