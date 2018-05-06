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Ümit Özat istifa etti

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Antalyaspor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından görevinden istifa etti.

06 Mayıs 2018 Pazar 20:17
Ümit Özat istifa etti

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Antalyaspor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından görevinden ayrıldı. Ümit Özat, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında namusuyla şerefiyle çalıştığını, bugün İstanbul'a gideceğini söyledi.

Maçın değerlendirmesinin olmadığını, verdikleri yarım pozisyon sonucu yedikleri golle mağlup olduklarını dile getiren Özat, "Öncelikle sorumluluk benim. 2. hafta 'istifa' diye bağıranlar ya da yönetimin içindeki hainlik fitilini ateşleyenlerin suçu varsın olmasın. Yetiştiğim yuvaya 3. haftada gönderildikten sonra karşılık beklemeden dönmek suçsa evet benim suçum. Gece gündüz kulüpte kalmaksa evet benim suçum. Ancak şunu söylemek isterim ki Gençlerbirliği'nden Ankaragücü'ne, Ankaragücü'nden de Gençlerbirliği'ne dost olmaz. Bizim taraftar bunu idrak edemedi." diye konuştu.

Taraftarın daha önce de kendisine küfür ettiğini ifade eden Özat, "Bugün de böyle yaptılar. Normal. Hiç kimsenin suçu yok, ben suçluyum. Bu takım üzerinden geçinmeye çalışanlar, burayı da Ankaragücü'ne çeviriyorlar. Düşen takımlar geri çıkıyor önemli olan arıyla namusuyla çalışmak." değerlendirmesinde bulundu.

"Gençlerbirliği de düştüğü gibi çıkmasını bilir" diyen Özat, şunları kaydetti:

"Önemli olan ar, namus, şerefle hizmet edebilmek. Bu kulüpte bir adam var, kamera kayıtları var odasında darbuka çalıyor. Yıllardır bu kulübün içindeler. Bu adamın transferde yaptığı yolsuzluğa dair bant kayıtları var. Başkan adayından aylık para alan internet yazarları var. Gençlerbirliği umarım düşmez. Arımla namusumla şerefimle çalıştım. Bugün de yoluma bakacağım, evime gideceğim. Yanımızda olanlara teşekkür ederim."

Ümit Özat'ın yardımcılarından Aydın Toscalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Ümit hoca bıraktı. Biz de ekibi olarak devam etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"ÜÇ PUANLA KAFAMIZ DAHA RAHAT"

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise hafta içinde rakibin oyunu üzerine çok çalıştıklarını belirterek, "Baskı kuracaklarını biliyorduk durumları gereği mutlak galibiyet için maça çıkacaklardı. Oyunun temposuna ayak uydurup, kontrataklarla gol bulmaya çalıştık gol de böyle geldi." dedi.

Gol atana kadar fazla pozisyona üretemediklerini dile getiren Hamzaoğlu, şunları söyledi:

"Golden sonra oyunu dengeledik. Oyuncularıma sahada diri kaldıkları için ve mücadele ettikleri için teşekkür ederim. Matematiksel olarak henüz netleşmedi ama aldığımız bu üç puanla kafamız daha rahat."

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 20:17
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. Ankara
  4. Gençlerbirliği
  5. Ümit Özat
  6. Antalyaspor

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