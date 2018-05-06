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Ümit Özat görevinden ayrıldığını açıkladı

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, görevinden ayrılacağını açıkladı.

06 Mayıs 2018 Pazar 21:52
Ümit Özat görevinden ayrıldığını açıkladı

Süper Lig'in 32'nci haftasında Antalyaspor deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat açıklamalarda bulundu.

Verdikleri yarım pozisyon sonucu yedikleri golle mağlup olduklarını dile getiren Özat, "Öncelikle sorumluluk benim. 2'nci hafta istifa diye bağıranlar ya da yönetimin içindeki hainlik fitilini ateşleyenlerin suçu varsın olmasın. Evet yetiştiğim yuvaya 3'üncü haftada gönderildikten sonra karşılık beklemeden dönmek suçsa evet benim suçum. Gece gündüz kulüpte kalmaksa evet benim suçum. ancak şunu söylemek isterim ki Gençlerbirliği'nden Ankaragücü'ne Ankaragücü'nden de Gençlerbirliği'ne dost olmaz. Bizim taraftar bunu idrak edemedi" dedi.

Taraftarın daha önce de kendisine küfür ettiğini ifade eden Özat, "Bugün de böyle yaptılar. normal. Hiç kimsenin suçu yok, ben suçluyum. Bu takım üzerinden geçinmeye çalışanlar Ankaragücü'ne çeviriyorlar burayı da. Düşen takımlar geri çıkıyor önemli olan arıyla namusuyla çalışmak"ifadelerini kullandı.

"Gençlerbirliği de düştüğü gibi çıkmasını bilir" ifadesini kullanan Özat, şunları söyledi:

"Önemli olan ar namus şerefle hizmet edebilmek. Bu kulüpte bir adam var kamera kayıtları var odasında darbuka çalıyor. Yıllardır bu kulübün içindeler. Bu adamın transferde yaptığı yolsuzluğa dair bant kayıtları var. Başkan adayından aylık para alan internet yazarları var. Gençlerbirliği umarım düşmez. Arımla namusumla şerefimle çalıştım. Bugün de yoluma bakacağım, evime gideceğim. Yanımızda olanlara teşekkür ederim." 

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 21:52
  1. Antalya
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  3. Gençlerbirliği
  4. ümit özat
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