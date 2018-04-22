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Ümit milliler yüzümüzü güldürdü

Tunus'ta yapılan Afrika Kupası müsabakalarında ay yıldızlı judokalar tatamiden 3 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya ile ayrılarak takım halinde şampiyon oldu.

22 Nisan 2018 Pazar 09:48
Ümit milliler yüzümüzü güldürdü

18 ülkeden 176 judocunun katıldığı organizasyonda; 60 kiloda Salih Yıldız, 81 kiloda A. Burak Çuhadar ve +90 kiloda Ö. Kemal Aydın altın madalyanın sahibi olurken, 50 kiloda Berat Bahadır ve M. Ali Demirel ikincilik kürsüsüne çıktılar. 50 kiloda Emirhan Karahan, 55 kiloda Abdülaziz Kara, 66 kiloda Umalt Demirel, 90 kiloda F. Enes Acet ve +90 kiloda Çağrı Doğan bronz madalyaya ulaşan judokalar oldu.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 09:48
  1. Aydın
  2. Ümit Milli Takım

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