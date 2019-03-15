0553 313 94 23

Ümit Milli Takımı’nın Arnavutluk maçı aday kadrosu açıklandı

Ümit Milli Futbol Takımı’nın 23 Mart 2019 tarihinde deplasmanda Arnavutluk U21 Takımı ile yapacağı 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının 23 kişilik aday kadrosu açıklandı.

15 Mart 2019 Cuma 16:09
Ümit Milli Takımı’nın Arnavutluk maçı aday kadrosu açıklandı

Ümit Milli Futbol Takımı’nın 23 Mart 2019 tarihinde deplasmanda Arnavutluk U21 Takımı ile yapacağı 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının 23 kişilik aday kadrosu açıklandı.


2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Ümit Milli Futbol Takımı, 23 Mart 2019 tarihinde Arnavutluk’un Elbasan şehrinde Arnavutluk U21 Takımı ile oynayacak. Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktör Vedat İnceefe Arnavutluk müsabakasının aday kadrosunu da açıkladı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 18 Mart Pazartesi günü saat 13.00’te Limak Eurasia Kavacık İstanbul’da toplanacak.


Teknik Direktör Vedat İnceefe tarafından belirlenen 23 kişilik aday kadro şöyle:



Kaleciler: Altay Bayındır (MKE Ankaragücü), İrfan Can Eğribayat (Adanaspor)



Defans: Mert Yılmaz (Bayern Münih II), Murat Sağlam (Wolfsburg II), Mert Müldür (Rapid Wien), Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Kadir Kaan Özdemir (Konya Anadolu Selçukspor), Abdürrahim Dursun (1461 Trabzon), Can Beklan Coşkun (SpVgg Greuther Fürth II)



Orta saha: Berkay Özcan (Hamburg SV), Mehmet Özcan (Eskişehirspor), Oğulcan Ülgün )Altınordu), Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği), Hikmet Çiftçi (1.FC Köln II), Muhayer Oktay (Beşiktaş), Ahmet Canbaz (Werder Bremen II), Yusuf Sarı (Olimpik Marsilya II), Muhammed Enes Kiprit (FC Wacker Innsbruck), Doğukan Sinik (Antalyaspor)



Forvet: İlker Yüksel (SpVgg Greuther Fürth II), Halil İbrahim Dervişoğlu (Sparta Rotterdam, Mücahit Can Akçay (Atiker Konyaspor)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde Yaşlılar Haftası etkinliği düzenlendi
    1. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde..
    2. Diyarbakır’dan Yeni Zelanda’daki..
    3. Adıyaman Üniversitesinde enerji konusu..
    4. AK Parti'nin Gaziantep mitingi
    5. Çocukta öksürüğü önemseyin
    6. Bakan Dönmez: "Ezana ve bayrağa..
    7. İşte merak edilen ilçenin anket sonucu!
    8. Başkan Akkaya: “En fazla hibe..
    9. Başkan Aydın’dan kurtuluş mesajı
    10. Türkiye’de her 6-7 kişiden biri böbrek..
    11. Ümit Milli Takımı’nın Arnavutluk maçı..
    12. Beyaz et soruşturmasında karar..
    13. Sarıgöl’de samanlık yangını
    14. Zeytin Dalı Sınır Kapısı açıldı
    15. Alfa Romeo'dan mart ayı kampanyası
    16. Meslektaşlarından Şahin’e destek sözü
    17. Doruk ailesi 14 Mart’ı kutladı
    18. ABD’nin ölüm listesinde bulunan DEAŞ..
    19. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa..
    20. "Spekülasyon yapana pabuç..
    Maduro'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!
    Maduro'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!