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Ümit Milli Takım Arnavutluk deplasmanında

- Milliler, 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. Grup ilk maçında yarın Arnavutluk'a konuk olacak

22 Mart 2019 Cuma 10:19
Ümit Milli Takım Arnavutluk deplasmanında


İSTANBUL (AA) - Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki ilk maçında yarın Arnavutluk'a konuk olacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Elbasan Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Belçika Futbol Federasyonundan Erik Lambrechts, Rien Vanyzere ve Karel De Rocker hakem üçlüsü yönetecek.

Ay-yıldızlılar, Arnavutluk'un ardından grupta sırasıyla Kosova, İngiltere, Avusturya ve Andorra ile karşılaşacak.


- Statü

Elemelerde 8 grupta 6 takım, bir grupta ise 5 takım yer alıyor. Gruplarını lider tamamlayan ekipler, final turnuvasına doğrudan katılma hakkını elde edecek.

2021 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Macaristan ve Slovenya da organizasyona direkt katılacak. Şampiyonada yer alacak 12. ve son takım ise grup ikincilerinin oynayacağı play-off karşılaşmaları sonunda belirlenecek.

Gruplarında en yüksek puanı toplayan iki ekip, turnuvaya katılabilmek için kasım ayındaki play-off maçlarında karşı karşıya gelecek.


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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 10:19
  1. 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası
  2. 3. Grup
  3. Arnavutluk
  4. elemeler
  5. Ümit Milli Takımı

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