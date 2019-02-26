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Ümit Karan hakkında zorla getirme kararı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, "basit cinsel saldırı" suçunu işlediği iddiasıyla yargılanan eski milli futbolcu Ümit Karan hakkında zorla getirme kararı verdi.

26 Şubat 2019 Salı 11:57
Ümit Karan hakkında zorla getirme kararı

Oturduğu sitede çalışan kadına yönelik "basitcinselsaldırı" suçunu işlediği iddiasıyla yargılandığı yerel mahkemece beraat kararı verilen eski milli futbolcu Ümit Karan'ın, istinaf mahkemesince yeniden yargılanmasına başlandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya, sanık Ümit Karan katılmazken, mağdur İ.A. ile avukatı hazır bulundu.

Duruşmada beyanı alınan mağdur İ.A, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Mağdur İ.A'nın avukatı Işıl Gülümser ise müvekkilinin yaşanan olaylar nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu belirterek, "Sanık kat sakinlerinden biridir. Müvekkilim de onun çalışanı olması nedeniyle iyi davranmak ve işini yapmak zorundadır. Sanıktan şikayetçiyiz." diye konuştu.

Ceza dairesi, usulüne uygun tebligata rağmen duruşmaya katılmayan sanık Ümit Karan hakkında, zorla getirme kararı çıkarılmasına karar verdi.

Sanık Karan'ın avukatının da usulüne uygun tebligata rağmen duruşmaları takip etmediğinden İstanbul Barosu'ndan yeni avukat talep edilmesine karar veren ceza dairesi, duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eski milli futbolcu Ümit Karan hakkında, 2015 yılında oturduğu sitede çalışan İ.A'ya yönelik "basit cinsel saldırı" suçunu işlediği iddiasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi yaptığı yargılama sonucunda sanık Ümit Karan hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı vermişti.

Yerel mahkemenin beraat kararına karşı mağdur İ.A'nın avukatı itirazda bulunmuş, dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi de davanın yeniden görülmesi amacıyla duruşma günü vermişti.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 11:57
  1. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi
  3. Ümit Karan
  4. İstanbul Barosu

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