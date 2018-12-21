THY / M&S Yeni Üyelik Kampanyası
0553 313 94 23

Ümit Bahtiyar kimdir nerelidir?

İYİ Parti Denizli Büyükşehir Belediyesi için Ümit Bahtiyar olmasıyla birlikte Ümit Bahtiyar'ın kim olduğu araştırılıyor. Peki Ümit Bahtiyar kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır. Ümit Bahtiyar hangi görevlerde bulundu.

21 Aralık 2018 Cuma 18:13
Ümit Bahtiyar kimdir nerelidir?

İYİ Parti Denizli Büyükşehir Belediyesi için Ümit Bahtiyar olmasıyla birlikte Ümit Bahtiyar'ın kim olduğu araştırılıyor. Peki Ümit Bahtiyar kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır. Ümit Bahtiyar hangi görevlerde bulundu.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre İYİ Parti, 31 Mart 2019'da yapılacak seçimde Mersin Büyükşehir Belediyesi için Burhanettin Kocamaz'ı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi için İsmail Ok'u, Trabzon Büyükşehir Belediyesi için Atakan Aksoy'u, Denizli Büyükşehir Belediyesi için Ümit Bahtiyar'ı ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi için Mahmut Uykusuz'u aday gösterdi.

Ümit Bahtiyar kimdir?

1967 yılında Bulgaristan’ın Deliorman yöresinde doğdu. 1978 yılında ailesiyle birlikte Denizli’ye göç etti. İlk, orta ve liseyi Denizli'de okudu. Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Siyasete 1992 yılında Doğruyol Partisi Gençlik Kolları’nda başladı. 1999 yılında yapılan yerel seçimlerde Doğruyol Partisi’nden Denizli Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. 2002-2004 yılları arasında Denizli Belediyesi’nde Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü. 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde ise tekrar Denizli Belediyesi Meclis Üyesi oldu. 2009 yılında yapılan yerel seçimlerine Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayı olarak girdi. 2011 yılında yapılan genel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi 3. sıra milletvekili adayı oldu. 2014 yerel seçimlerinde MHP'den Pamukkale Belediye Başkan adayı olan Evli olan Bahtiyar, serbest avukatlık yapmaktadır.

 

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 18:13
  1. Trabzon
  2. Mersin
  3. Erzurum
  4. Denizli
  5. Balıkesir
  6. Ankara
  7. ümit bahtiyar kimdir
  8. iyi parti denizli büyükşehir belediye başkan adayı ümit bahtiyar nereli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen aileye operasyon
    1. GÜNCELLEME - Uyuşturucu ticareti..
    2. Dindar erkek dünya ve ahiret saadetidir
    3. İsmail Kartal'dan Mehmet Yiğiner'e cevap
    4. Parisli kadın zeytinyağlı sabunumuza..
    5. Reflü hastasına uyarılar
    6. Settar Kaya İYİ Parti Kars belediye..
    7. Bahçeli'den CHP'li isme: Yerine otur
    8. Doğum kontrol hapı sigarayla birlikte..
    9. Muhammet Gür kimdir?
    10. Emine Erdoğan'dan 'bağımlılık'..
    11. Gümüşhane'de hafif ticari araç refüje..
    12. Antibiyotikler mantar yapıyor
    13. Manisa’daki dolandırıcılık iddiası
    14. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    15. Farkında olmadan narsist çocuk..
    16. Borsada en çok değer kaybeden hisseler
    17. Senegalli Bakandan Dakar'daki Türk..
    18. TİKA'dan Hırvatistan'da okul öncesi..
    19. Borsada en çok değer kazanan hisseler
    20. Borsada işlem hacmi sıralaması
    Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü
    Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü
    Emeklilikte yaş şartı değişiyor! İşte yeni emeklilik şartları...
    Emeklilikte yaş şartı değişiyor! İşte yeni emeklilik şartları...
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj

    Günün Karikatürü

    21 Aralık 2019
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"