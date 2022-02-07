Umami nedir? Nasıl bir tadı var? Acı, ekşi, tatlı, tuzlu dışındaki beşinci tatla tanışın

Nasıl ortaya çıkmış?

Keşifler ve yeni denemeler sırasında beşinci tat ortaya çıktı. Kendisi en bilinmeyen duyuları uyaran umami, tanımlaması güç, hoş, dilin üzerini kaplayan ve ağızda uzun süre kalan bir tattır.

Nedir umami?

Umami, neurotirasmitter olarak olarak bir amino asitin ürünü aslında. Glutamat denen, birçok sebzenin ve meyve bulunan bu amino asit, umamiyi oluşturuyor. Glutamat maddesi ısıya maruz kaldığında (eti pişirdiğinizde, sebzeleri sotelediğinizde vb) ortaya L-glutamat yani glutamik asit çıkıyor. Bu da yediğiniz şeylerin size daha lezzetli gelmesini sağlıyor.

Ama MSG (monosodyum glutamat) ile karıştırmayın siz onu. MSG’nin aksine glutamat, birçok süt ve süt ürününün, etin, sebzenin, meyvenin içinde doğal olarak bulunuyor.

Umami bir tadı nasıl algılarız?

Umaminin tadına gelecek olursak, onu tanımlaması biraz zor aslında. Kendi başına bir tadı yok, doğru aromaların bir araya gelmesiyle oluşuyor. Bu yüzden diğerlerinden ayrılıyor. Yine de tanımlayacak olursak ağızda kalan, boğazda bile hafif bir tat bırakan bir lezzete sahip.

Dilin üzerinde birbirinden farklı üç adet dil kabarcığı bulunuyor. Bu kabarcıklar, tat alma hücrelerinden oluşuyor. Bunlar insanların tat almalarını sağlayıp yediklerini, içtiklerini daha anlamı kılmaya yarıyor.

Umami içeren doğal yiyecekler ve içecekler

Umami tat nelerde var?

Soya sosu ve kurutulmuş domates de umami tadı veren besinler arasında. Özellikle günlük hayatta sık sık tüketilen balık, kabuklu deniz ürünleri, mayalandırılmış gıdalar, patates, kuşkonmaz, terbiyeli et, ançüez, deniz börülcesi, deniz yosunu, parmesan peyniri ve yıllandırılmış ürünler umami tadına sahip.