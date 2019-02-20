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Uluslararası Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali’ne iki büyük onur

Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğunun geçtiğimiz Aralık ayında uluslararası ölçekte düzenlediği Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali iki onura layık görüldü.

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:30
Uluslararası Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali’ne iki büyük onur

Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğunun geçtiğimiz Aralık ayında uluslararası ölçekte düzenlediği Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali iki onura layık görüldü.


Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğunun 2014’ten bu yana düzenlediği, geçtiğimiz Aralık ayında uluslararası ölçeğe taşındıktan sonra Türkiye kısa film festivalleri tarihi rekorunu kırarak 116 ülkeden 3 bin 300 başvuru alan festival geçtiğimiz haftalarda 2 onura layık görüldü.


Festival ilk olarak Kısa Film Yönetmenleri Derneğinin hazırladığı festival standartları derecelendirilmesinde yer alan 10 maddelerin tamamını karşılayan ilk ve tek festival olarak


Türkiye’nin en köklü ve kapsamlı sinema veri tabanı olan Kamera Arkası’nın her yıl sonu hazırladığı raporlara göre Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali Türkiye’nin en iyi üniversite festivali olarak gösterilirken tüm festival kategorilerinde, aralarında Adana Altın Koza ve Akbank Kısa Film gibi köklü festivallerin yer aldığı “A Sınıfı Festival” kategorisine dahil edildi.


Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Öntuğ ile Görsel İletişim Tasarım Bölümü akademisyenleri Doç. Dr. Murat Sezgin ve Arş. Gör. Onur Keşaplı’nın yürütücülüğünde, topluluk bünyesinde yer alan üniversite öğrencilerin emekleriyle vücut bulan festivalin altıncısına yönelik hazırlıklar ve ilk duyurular ise önümüzdeki haftalarda başlayacak.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:30
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