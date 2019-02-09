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Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne Cup Yüzme Şampiyonası

- Organizasyonda ikinci gün tamamlandı

09 Şubat 2019 Cumartesi 22:06
Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne Cup Yüzme Şampiyonası


EDİRNE (AA) - Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne Cup Yüzme Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı.

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda Türkiye, Azerbaycan, Rusya, Kosova, Bosna Hersek, Ukrayna ve Makedonya'dan sporcular, çeşitli kategorilerde yarıştı.

Organizasyonda ikinci gün yarışları sonunda dereceye giren sporcular şunlar:


Erkekler 400 metre serbest:

1. Yiğit Aslan

2. Batuhan Filiz

3. Anılcan Oktay


Kadınlar 200 metre serbest:

1. Ecem Dönmez

2. Şevval Köseoğlu

3. Meriç Demirtepe


Erkekler 200 metre kelebek:

1. Rasim Oğulcan Gör

2. Çağatay Alper Üstünal

3. Cengizhan Şahin


Kadınlar 200 metre kelebek:

1. Merve Tuncel

2. Defne Taçyıldız

3. Ecem Kemer


Erkekler 100 metre sırtüstü:

1. Evgeny Gurevich (Rusya)

2. Mert Ali Satır

3. Berk Özkul


Kadınlar 100 metre sırtüstü:

1. Sudem Denizli

2. İlayda Kargın

3. Leyla Özdoyuran


Erkekler 200 metre kurbağalama:

1. Berkay Ömer Öğretir

2. Demirkan Demir

3. Alpkan Örnek


Kadınlar 200 metre kurbağalama:

1. Deniz Ertan

2. Defne Coşkun

3. Jessica Ela Hanley


Erkekler 200 metre karışık:

1. Berke Saka

2. Bilal Fuat Turan

3. Alpkan Örnek


Kadınlar 200 metre karışık:

1. Doğa Babacan

2. Deniz Ertan

3. Mina Ada Solaker


Erkekler 100 metre serbest:

1. Pavel Pakhomov (Rusya)

2. Emin Alp Baştan

3. Melikşah Düğen


Kadınlar 50 metre serbest:

1. Selen Özbilen

2. Sıla Bilgi

3. Cansu Şenyüzlü

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 22:06
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  4. Yüzme Federasyonu

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