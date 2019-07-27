



İSTANBUL (AA) - Belarus'ta düzenlenen Uluslararası Oleg Karavaev Grekoromen Güreş Turnuvası'nın ikinci gününde milli sporcular iki gümüş madalya kazanırken, üç sıklette de finale çıktı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Minsk'te düzenlenen turnuvada 82 kiloda Emrah Kuş ile 97 kiloda Süleyman Demirci gümüş madalya elde etti.

Turnuvada 60 kiloda Ahmet Uyar, 87 kiloda Doğan Göktaş ve 130 kiloda da Osman Yıldırım finale yükseldi. Bu sporcular, yarın altın madalya için mücadele verecek.