0553 313 94 23

Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu başladı

- Mardin, Şanlıurfa, Kilis ve Gaziantep'i kapsayan 620 kilometrelik turun ilk etap startı verildi- Mardin Valisi Mustafa Yaman:"Mardin artık bir spor şehri oldu. Son 2 yıldır sağlanan huzur ve bu huzurun sürmesiyle artık uluslararası yarışmalar yapılıyor"

02 Mayıs 2019 Perşembe 12:40
Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu başladı


MARDİN (AA) - Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu'nun ilk etabı Mardin'de başladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile GAP İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen organizasyonda sporcular, Mardin, Şanlıurfa, Kilis ve Gaziantep güzergahında 620 kilometre pedal çevirip, 5 Mayıs Pazar günü finiş görecek.

Turun 177 kilometrelik Mardin etabının startı, 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda düzenlenen törenle Mardin Valisi Mustafa Yaman tarafından verildi. Organizasyonda 5'i Türk 13 takımdan 77 sporcu mücadele ediyor. Sporcular, yarın ise 188 kilometrelik Mardin-Şanlıurfa etabını geçecek.


- Yaman: "Mardin artık bir spor şehri oldu"


Mardin Valisi Mustafa Yaman, törende yaptığı konuşmada, katılımcı sporculara başarılar dileyip, geçen yıl da aynı turun bir ayağını Mardin'de gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile bu yarışları devam ettirmeyi düşündüklerini kaydeden Yaman, "Allah nasip ederse, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun bir ayağı da burada yapılır. Mardin artık bir spor şehri oldu. Son 2 yıldır sağlanan huzur ve bu huzurun sürmesiyle, artık uluslararası yarışmalar yapılıyor. Parkurlarımız bittikten sonra pist yarışmalarına da başlayacağız. Üniversite alanımız içinde yaptığımız veledrom bitmek üzere. İnşallah orada da güzel yarışmalar yapacağız.'' diye konuştu.

Milli bisikletçi Mustafa Sayar da güçlü bir ekiple yarışmalara katıldıklarını belirterek, "Yarışmayı kazanmak için buradayız. Ülkemizde düzenlenen 2.2 puan seviyesinde önemli organizasyonlarından biri. 5 Türk takımı var. Diğer Türk takımlarıyla koordineli olarak bu yarışta ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi ve olimpiyat puanları toplamayı hedefliyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Törene, Vali Yardımcısı Bahattin Çelik, Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin, Türkiye Bisiklet Federasyonu Mardin İl Temsilcisi Mehmet Samsa, Türkiye Geçici Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir ve davetliler katıldı.

Organizasyonda Türk Milli Takımı'nın yanı sıra Torku Şekerspor, Giresunspor, Mardinspor ve Mersin Gençlik Spor, Türkiye'yi temsil edecek. Turda mücadele edecek diğer takımlar ise Azerbaycan Milli Takımı, Minsk Cycling (Belarus), Vib Sport (Bahreyn), Sırbistan Milli Takımı, Velo Club Ratisbona (Almanya), Bike Aid (Almanya), Brunei Continental (Brunei) ve Lokomotiv Cycling Club (İran).


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 12:40
  1. bisiklet
  2. mardin
  3. Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir zaman kucaklaşmadan kaçmadık, onun için Türkiye İttifakı dedik, Cumhur İttifakı dedik."
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir zaman..
    2. Aynı binada 7’nci kez intihara kalkıştı
    3. Ünilig Futsal Turnuvası’nda..
    4. Yunanistan Uluslararası Badminton..
    5. Rize'de kaybolan iki çocuğun bulunması
    6. Uzmanlardan Ramazan tavsiyeleri
    7. Hayatlarını kaybeden iş arkadaşları..
    8. Kars’ta tarihi yerlerin turizme..
    9. Kök hücre tedavisi ortopedik..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz hiçbir..
    11. Zabıta ekipleri kaldırım işgaline göz..
    12. Erdoğan: "Bazı sirk cambazları döviz..
    13. Diz ağrısına hangi bölüm bakar?
    14. FETÖ’nün Trabzon İl İmamı etkin..
    15. "Vodafone Yanımda" uygulaması 10..
    16. Güvenlik uzmanı Mete Yarar: “Dibimizde..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör..
    18. İstanbul Modern koleksiyonu, İstanbul..
    19. Atilla Kantarcı Futbol Turnuvası sona..
    20. 2019 imsakiye Konya
    21. Revizyon cerrahinin ardından..
    22. Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı..
    23. Hakan Arslan'dan 30 maç sonra "zorunlu..
    24. Kıbrıs gazisi Akmaz, son yolculuğuna..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri..
    26. Erdoğan'ın 1 Mayıs kabulünde dikkat..
    27. Öğrenciler Şanlıurfa’yı gezdi
    28. PKK, Sincar’ı açlığa mahkum ediyor
    29. Bilecikli öğrenciler okula bisikletle..
    30. Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu..
    Yeni partiyle ilgili bomba iddia: Davutoğlu'nun A takımı belli oldu! Listede Abdullah Gül yok
    Yeni partiyle ilgili bomba iddia: Davutoğlu'nun A takımı belli oldu! Listede Abdullah Gül yok
    Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?
    Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?
    Melih Gökçek'den zehir zemberek sözler! "Sen bir yalancısın, derhal özür dile..."
    Melih Gökçek'den zehir zemberek sözler! "Sen bir yalancısın, derhal özür dile..."
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum

    Günün Karikatürü

    01 Mayıs 2019
    Dehşet anları kamerada! Teröristler yoldan geçen karı kocayı böyle infaz etti
    Dehşet anları kamerada! Teröristler yoldan geçen karı kocayı böyle infaz etti
    Altaylı'dan 'Kerimcan' güzellemesi.... Türkiye’nin dönüşümünün aynasıymış!
    Altaylı'dan 'Kerimcan' güzellemesi.... Türkiye’nin dönüşümünün aynasıymış!