0553 313 94 23

Uluslararası Masterlar Kış Yüzme Şampiyonası başladı

- Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan ve Hindistan'dan 409 sporcu, Edirne'de başlayan organizasyonda kulaç atıyor- Master yüzücü Sabiha Demir:"Yüzme benim için hobi olarak başladı, çalışmalarımla boğazı geçtim. TBMM'de stenograf olarak çalışıyorum, yüzmeyi de çok seviyorum. Emekli olduktan sonra bu işi daha da artıracağım"

01 Şubat 2019 Cuma 11:10
Uluslararası Masterlar Kış Yüzme Şampiyonası başladı


EDİRNE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) tarafından düzenlenen Uluslararası Masterlar Kış Yüzme Şampiyonası, Edirne'de başladı.

Olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirilen organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan ve Hindistan'dan 247'si kadın, 409 sporcu katıldı.

TYF Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve Uluslararası Masterlar Kış Yüzme Şampiyonası Müsabaka Direktörü Mehmet Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez yoğun bir katılımla kış şampiyonası düzenlendiğini söyledi.

Masterlar şampiyonasının örnek yarışlara sahne olduğunu belirten Çoban, "Bu şampiyona, uluslararası niteliğiyle de ülkemize büyük prestij kazandırmaktadır. Müsabakalar üç gün sürecek. Şampiyonanın gerçekleştirilmesine katkı sağlayanlara teşekkür ederiz." diye konuştu.


- Hobi olarak başladı, boğazı geçti


Organizasyona katılan master sporcu Sabiha Demir (51), 40 yaşından sonra yüzmeyi öğrendiğini belirterek, "50 yaşında boğazı hedefledim ve geçtim. Yüzmeyi seviyorum. Kıbrıs'ta düzenlenen bir şampiyonaya katılmıştım. Bundan sonraki hedefim uluslararası yarışmalara açılmak. Yüzme benim için hobi olarak başladı, çalışmalarımla boğazı geçtim. TBMM'de stenograf olarak çalışıyorum, yüzmeyi de çok seviyorum. Emekli olduktan sonra bu işi daha da artıracağım." ifadelerini kullandı.

Master sporcu Levent Gökeri (68) de 10 yıldır yüzdüğünü belirtti.

Sporun her yaşta yapılabileceğini anlatan Gökeri, "Türk Hava Yollarından emekli olduktan sonra spora daha fazla yöneldim. Özellikle bizim yaşlarda spor yapanlar, sağlıklı, neşeli ve dinç oluyor." diye konuştu.

Uluslararası Masterlar Kış Yüzme Şampiyonası, 3 Şubat Pazar günü sona erecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 11:10
  1. Gençlik ve Spor Bakanlığı
  2. Masterlar
  3. Türkiye Yüzme Federasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Netenyahu'nun seçim kurnazlığı savcılığa takıldı
    1. Netenyahu'nun seçim kurnazlığı..
    2. STK temsilcilerinden çağrı: Ayasofya..
    3. Fuat Oktay duyurdu! Faturalarda yeni..
    4. Milli karateciler unvanlarını korumak..
    5. Uluslararası Masterlar Kış Yüzme..
    6. Alaska'da kaybolan ambulans uçağı..
    7. 'Paçayı kurtardır' dedikleri sırada..
    8. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Mart..
    9. ‘355 bin uyuşmazlığın yüzde 70’ini..
    10. Yakıt deposundan 19 kilogram..
    11. Birleşik Krallık, Türk yatırımcıları..
    12. Maduro sana söylüyorum, Erdoğan sen..
    13. Haydut ABD Filistin'e yardımı kesti
    14. Üniversiteliler su tasarrufunda..
    15. Hizb-ut Tahrir’e bir güzel haber daha!..
    16. Adana'da karı kocayı kaçırdığı iddia..
    17. Rusya'ya ayakkabı ihracatı yüzde 78..
    18. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:..
    19. Trabzonspor ile MKE Ankaragücü 70...
    20. İSO Türkiye İmalat PMI ocakta 44,2 oldu
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın arkadaşı son noktayı koydu
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın arkadaşı son noktayı koydu
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
    Muharrem İnce'den Tunç Soyer açıklaması: Hesabını veremez
    Muharrem İnce'den Tunç Soyer açıklaması: Hesabını veremez
    Başkan Erdoğan 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı
    Başkan Erdoğan 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı
    Türkiye'yi sarsan olaylarda 'Karabulut' şüphesi!
    Türkiye'yi sarsan olaylarda 'Karabulut' şüphesi!

    Günün Karikatürü

    01 Şubat 2019
    Kulisleri hareketlendiren iddia! Binali Yıldırım'ın yerine o isim gelebilir
    Kulisleri hareketlendiren iddia! Binali Yıldırım'ın yerine o isim gelebilir
    ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı ölümle tehdit etti
    ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı ölümle tehdit etti