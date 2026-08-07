Uluslararası Filistin Konvoyu Gaziantep'te coşkuyla karşılandı

Şahinbey Millet Camii önünde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programa sivil toplum kuruluşu temsilcileri,

konvoy yetkilileri, aktivistler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Uluslararası Filistin Konvoyu Gaziantep'te mitingle karşılandı

Mitingde konuşan STK temsilcileri ve konvoy yetkilileri, Filistin halkıyla dayanışma mesajları vererek Gazze'de yaşananlara karşı ortak vicdan çağrısında bulundu.

Kudüs Platformu adına selamlama konuşması gerçekleştiren Mehmet Emin Arslan, Filistin ve Gazze davası için bir araya gelenlere teşekkür etti.

Aktivist Yaşar Yavuz

"Gaziantep, uluslararası konvoyların koordinasyon merkezi oldu"

Aktivist Yaşar Yavuz ise daha önce Gazze'ye ulaşmak amacıyla birçok girişimde bulunulduğunu dile getirerek "Bu ilk gidişimiz değil. Gazze'deki ablukanın kırılması, işgalin durması ve katliamların sona ermesi için daha önce Mısır'dan March to Gaza olarak Refah Sınır Kapısı'na gitmiştik ancak engellenmiştik. Daha sonra Sumud Filosu ile Akdeniz'den Gazze'ye ulaşmak için yola çıkılmış, israil güçleri tarafından alıkonulmuştuk." dedi.

Yavuz, "Yine Sumud Afrika Konvoyu ile bu kez Libya'dan Gazze'ye gitmeye çalıştık. Ancak yine engellendik, alıkonulduk ve şiddete maruz kaldık. Bu kez Filistin Konvoyu ile farklı bir güzergâhtan Batı Şeria'daki ilhakı ve işgali durdurmak için gidiyoruz. Az önce saymış olduğum uluslararası organizasyonların ve girişimlerin neredeyse tamamının koordinasyonu Gaziantep'ten yapıldı. Gaziantep her alanda öncüdür. Bu uluslararası konvoyların hemen hemen neredeyse hepsi Gaziantep'te organize edildi." diye konuştu.

Filistin Konvoyu Basın Sözcüsü Merve Nur Durmuş

"Değerler sadece yaşanarak anlatılabilir"

Filistin Konvoyu Basın Sözcüsü Merve Nur Durmuş, Gaziantep'in tarih boyunca direniş ve mücadelenin sembolü olduğunu belirterek, "Bu şehir zaten tarih boyunca direnişin ve mücadelenin sembolü haline geldi. O yüzden yine kendine yakışır bir destekle buradasınız. Var olun. Eğer biz yetişkinler dünyanın gözü önünde yaşanan zulüm karşısında sessiz kalırsak, çocuklarımıza verdiğimiz bu değerlerin anlamını da yitirmiş oluruz. Çünkü değerler sadece yaşanarak anlatılabilir. Bize sık sık 'Bunlar neyi değiştirecek, bu kadar emekle ne elde edeceksiniz?' diye soruyorlar. Biz biliyoruz ki tarihte hiçbir büyük değişim tek bir adımla gerçekleşmedi. Her yürüyüş, her söz, her vicdan çağrısı geleceği inşa eden damlalar oldu. Belki bugün istediğimiz sonuca hemen ulaşamıyoruz ama bu damlaların bir göl oluşturacağına olan inancımızdan vazgeçmiyoruz." şeklinde konuştu.

Bosna Hersek'ten katılan aktivist Emir Mekhic

"Filistin'de yaşananlar normal değil"

Bosna Hersek'ten katılan aktivist Emir Mekhic, "Burada bu kadar büyük bir katılım için hepinize teşekkür ediyorum. Böylesine acı olaylar yaşanırken bu kadar kalabalık bir şekilde bir araya gelmeniz gerçekten bizim için çok önemli. Filistin Konvoyu'na katıldım çünkü Filistin halkı için sesimizi yükseltmemiz gerekiyor. Sizleri de destek vermeye davet ediyorum. Çünkü Filistin'de yaşananlar normal değil ve kesinlikle susmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Fas'tan katılan aktivist Yound Habchi

"Bizi korkutmak ve sindirmek istediler"

Fas'tan katılan aktivist Yound Habchi ise konvoyun arkasında büyük bir emeğin olduğunu dile getirerek, "Aramızda birinci ve ikinci filoya katılmış, gözaltına alınmış ve işkence görmüş insanlar var. Libya’da darp edilen ve şiddete maruz kalan katılımcılar da bulunuyor. Bütün bu yaşadığımız tecrübelerin amacı bizi korkutmak, sindirmek ve bir daha bu tür insani girişimlere katılmamızı engellemekti." dedi.