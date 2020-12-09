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Aktüel Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde İngiliz ordusunun Irak'taki "savaş suçları"na yönelik dava açılmayacak
Aktüel

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde İngiliz ordusunun Irak'taki "savaş suçları"na yönelik dava açılmayacak

Yeniakit Publisher
2020-12-09 19:50:36 -
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde İngiliz ordusunun Irak'taki "savaş suçları"na yönelik dava açılmayacak

LAHEY (AA) - Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığı İngiliz ordusunun Irak'ta işlediği savaş suçlarıyla ilgili incelemesini tamamlayarak, "savaş suçu" işlendiğine yönelik somut deliller olmasına rağmen "profesyonel" gerekçelerle dava açılmayacağını açıkladı.

UCM Savcılığı İngiliz askerlerinin Irak'ta işlediği savaş suçlarıyla ilgili ön incelemesini tamamlayan raporunu yayınladı.

UCM Başsavcısı Fatou Bensouda, ön inceleme raporuna ilişkin açıklamasında "profesyonel" gerekçelerle İngiliz askerleri aleyhine UCM nezdinde dava açmamaya karar verdiğini belirtti.

Başsavcı Bensouda, İngiliz askerlerin Iraklı mahkumlara yönelik "cinayet", "işkence", "gayrı insani muamele", "tecavüz" ve "cinsel istismar" gibi birçok "savaş suçu" işlediğini gösteren kanıt bulunduğunu kaydetti.

- Örtbas edilen soruşturmalar

Açıklamada, İngiliz Savunma Bakanlığı ile bazı üst düzey komutanların bu suçlarla ilgili yürütülen iç soruşturmaları sümen altı ettiği belirtildi.

İngiliz askeri ve yargı makamlarının sorumlu askerlere yönelik etkili ve gerçekçi bir soruşturma yapamadığına değinen Bensouda, 10 yıldan fazla süre geçmesine rağmen söz konusu suçlardan ötürü hiçbir İngiliz askerin cezalandırılmadığına dikkat çekti.

Açıklamada, İngiliz askerlerin Irak ve Afganistan'da işledikleri iddia edilen savaş suçlarını araştırmak için kurulan Irak Tarihi İddialar Ekibi'nin (IHAT) bulgularının da İngiliz makamlarının suçlamaları "gerçekçi" biçimde araştırmadığını teyit ettiği aktarıldı.

Mevcut durumun İngiliz yargısının tamamen işlevsiz hale geldiği ve sorumluları cezalandırmak için hiçbir şey yapmadıkları anlamına gelmediğini belirten Bensouda, bu aşamada UCM'nin harekete geçmesinin gerekli olmadığını bildirdi.

Dava açmama kararının "profesyonel" gerekçelerle alındığı belirtilen açıklamada yeni delillerin bulunması halinde kararın tekrar gözden geçirileceğine yer verildi.

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