Uluslararası Büyükler Badminton Turnuvası sona erdi





ANKARA (AA) - Uluslararası Büyükler Badminton Turnuvası tamamlandı.

Türkiye Badminton Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre Ankara'daki TBF Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvayı, Türkiye birer altın ve gümüş madalyanın yanı sıra 3 bronz madalyayla bitirdi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na da puan veren turnuvaya 37 ülkeden, 234 sporcu katıldı.

Türkiye'nin altın madalyasını tek kadınlarda Özge Bayrak aldı. Tek erkeklerde de Emre Lale gümüş madalya kazanan isim oldu.

Tek kadınlarda Aliye Demirbağ, çift kadınlarda Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci ve çift erkeklerde Mehmet Çapar-Emre Sönmez ikilisi de üçüncülüğü elde etti.



