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Uluslararası Büyükler Badminton Turnuvası sona erdi

Türkiye turnuvayı 5 madalyayla bitirdi

20 Aralık 2018 Perşembe 17:08
Uluslararası Büyükler Badminton Turnuvası sona erdi


ANKARA (AA) - Uluslararası Büyükler Badminton Turnuvası tamamlandı.

Türkiye Badminton Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre Ankara'daki TBF Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvayı, Türkiye birer altın ve gümüş madalyanın yanı sıra 3 bronz madalyayla bitirdi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na da puan veren turnuvaya 37 ülkeden, 234 sporcu katıldı.

Türkiye'nin altın madalyasını tek kadınlarda Özge Bayrak aldı. Tek erkeklerde de Emre Lale gümüş madalya kazanan isim oldu.

Tek kadınlarda Aliye Demirbağ, çift kadınlarda Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci ve çift erkeklerde Mehmet Çapar-Emre Sönmez ikilisi de üçüncülüğü elde etti.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 17:08
  1. 2020 Tokyo Olimpiyatları
  2. badminton
  3. Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi
  4. Uluslararası Büyükler Badminton Turnuvası

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