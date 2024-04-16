Uluslararası Beytülmakdis sempozyumu Mardin’de düzenlenecek

Mardin Artuklu Üniversitesinin Öncülüğünde ve ev sahipliğinde “Uluslararası Beytülmakdis Akademik Sempozyumu” düzenlenecek.

Bu yıl 24’üncüsü düzenlenecek olan sempozyum "Akademi ve Siyonizm, Baskılar, Korkular ve İtirazlar" ana temasıyla 3 gün boyunca devam edecek.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar’ın Düzenleme Kurulu Başkanlığında İSRA Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı, Unıversıtı Malaya, Academy For İslamic Jerusalem Studies, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Universitas Djuanda Bogor, Universiti Utara Malaysia ve Kadim Akademi ortaklığında gerçekleştirilecek.

Dünyada ilk: Gazze Şüheda Defteri

TBMM Meclis Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtuluş’un katılımıyla 18 Nisan Perşembe günü saat 09.30’da gerçekleşecek olan açış oturumunda Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından hazırlanan dünyada bir ilk olacak olan Gazze Şüheda Defteri Projesinin tanıtımı yapılacak.

Gazze şehitlerini unutmamak ve unutturmamak için Gazze Şüheda Defteri Projesini hazırladıklarını bilgisini veren Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, şehitlerin hayat hikayelerini ve katledilme yöntemlerini kayıt altına alacakları bu çalışmalarının gelecekte hak arayışlarına ve hukuki süreçlere de delil oluşturacağını belirtti.

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Siyonist baskılar karşısında özgürce tutum sergileyen ülkemizden ve dünyanın farklı ülkelerinden akademisyenlere Cesaret Ödülü verilecek.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlük AKM’de gerçekleşecek Açış Oturumunun ardından Uluslararası Beytülmakdis Akademik Sempozyumu, farklı oturumlar ile yurtiçi ve yurtdışından akademisyenlerin katılımıyla 18 – 20 Nisan tarihleri arasında AKM ve Kampüs Kültür Merkezi salonlarında devam edecek. (İLKHA)