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Aktüel

"Uluslararası Beyrut ve Lübnan Halkına Destek Konferansı'nda" 252,7 milyon avro toplandı

Yeniakit Publisher
2020-08-09 22:16:21 -
"Uluslararası Beyrut ve Lübnan Halkına Destek Konferansı'nda" 252,7 milyon avro toplandı

PARİS (AA) - Fransa ve Birleşmiş Milletler'in (BM) öncülüğünde düzenlenen "Uluslararası Beyrut ve Lübnan Halkına Destek Konferansı'nda" Beyrut için 252,7 milyon avro yardım toplandığı bildirildi.

Elysee Sarayından yapılan açıklamaya göre, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen şiddetli patlamanın ardından düzenlenen konferansta Beyrut için 252,7 milyon avro yardım toplandı.

Konferansa katılan liderler, "bu yardımın BM'nin liderliğinde koordine edilmesi ve doğrudan Lübnan halkına en yüksek verimlilik ve şeffaflıkla ulaştırılması gerektiğini" ifade etti.

Liderler, aynı zamanda patlamaya ilişkin soruşturmanın tarafsız, güvenilir ve bağımsız şekilde yürütülmesinin önemine vurgu yaptı.

Beyrut için yardımda bulunanların arasında Fransa (30 milyon avro), Almanya (20 milyon avro), Avrupa Birliği (63 milyon avro) ve İngiltere (20 milyon sterlin) bulunuyor.

- Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 158 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme geldi. Patlama özelliği olan 2 bin 750 tonluk amonyum nitratın neden 6 yıldır limanda tutulduğu merak konusu oldu.

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