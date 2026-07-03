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Ekonomi
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Doğa tutkunlarının dikkatine! ŞOK'a 4 Temmuz cumartesi günü kamp malzemeleri geliyor

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Doğa tutkunlarının dikkatine! ŞOK'a 4 Temmuz cumartesi günü kamp malzemeleri geliyor

Sürekli yaptığı indirim ve fırsatlarla gündeme gelen ŞOK marketlerde 4-7 Temmuz tarihleri arasında doğaseverler için muhteşem bir kamp ve piknik serisi geliyor. Yeni katalogda kamp sandalyeleri, katlanır kare kamp masası, katlanır ahşap görünümlü masa, katlanır kamp testeresi, katlanır kamp kürek seti, katlanır çatal kaşık seti ve çok fonksiyonlu el aleti gibi pratik outdoor ekipmanları da avantajlı fiyatlarla raflardaki yerini alıyor.

#1
Foto - Doğa tutkunlarının dikkatine! ŞOK'a 4 Temmuz cumartesi günü kamp malzemeleri geliyor

ESCAMP ŞEMSİYELİ VE TERMOS HAZNELİ 2 KİŞİLİK KAMP SANDALYESİ Fiyat: 2,490 TL KATLANIR KARE KAMP MASASI Fiyat: 499 TL

#2
Foto - Doğa tutkunlarının dikkatine! ŞOK'a 4 Temmuz cumartesi günü kamp malzemeleri geliyor

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER ÜLKER HOBBY KAKAOLU KREMA 650 G Fiyat: 110 TL HACI ŞAKİR HAMAM KEYFİ KALIP SABUN 4X200 G Fiyat: 129 TL ÜLKER KREMALI BİSKÜVİ SADE 8’Lİ Fiyat: 79 TL ÜLKER GOFRET FINDIKLI/VANİLYA AROMALI 220 G Fiyat: 40 TL PRİL SİRKE ETKİLİ BULAŞIK DETERJANI 1100 ML Fiyat: 79 TL

#3
Foto - Doğa tutkunlarının dikkatine! ŞOK'a 4 Temmuz cumartesi günü kamp malzemeleri geliyor

MÜZİKLİ ELİZA MODA BEBEK 45 CM Fiyat: 499 TL METAL SERBEST TEKER ARABA Fiyat: 399 TL

#4
Foto - Doğa tutkunlarının dikkatine! ŞOK'a 4 Temmuz cumartesi günü kamp malzemeleri geliyor

ELECTROLUX 8 KG 1200 DEVİR ÇAMAŞIR MAKİNESİ Fiyat: 24,999 TL ALTUS 3 PROGRAMLI 13 KİŞİLİK BULAŞIK MAKİNESİ Fiyat: 12,999 TL

#5
Foto - Doğa tutkunlarının dikkatine! ŞOK'a 4 Temmuz cumartesi günü kamp malzemeleri geliyor

TEFAL KÖPÜKLÜM BEYAZ TÜRK KAHVE MAKİNESİ Fiyat: 3,499 TL TEFAL FAMILY GRILL 2400W 2 PİŞİRME YÜZEYLİ IZGARA Fiyat: 9,999 TL

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