Doğa tutkunlarının dikkatine! ŞOK'a 4 Temmuz cumartesi günü kamp malzemeleri geliyor

Sürekli yaptığı indirim ve fırsatlarla gündeme gelen ŞOK marketlerde 4-7 Temmuz tarihleri arasında doğaseverler için muhteşem bir kamp ve piknik serisi geliyor. Yeni katalogda kamp sandalyeleri, katlanır kare kamp masası, katlanır ahşap görünümlü masa, katlanır kamp testeresi, katlanır kamp kürek seti, katlanır çatal kaşık seti ve çok fonksiyonlu el aleti gibi pratik outdoor ekipmanları da avantajlı fiyatlarla raflardaki yerini alıyor.