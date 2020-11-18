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Aktüel Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'dan uranyum parçacıklarına ilişkin açıklama istedi
Aktüel

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'dan uranyum parçacıklarına ilişkin açıklama istedi

Yeniakit Publisher
2020-11-18 16:43:50 -
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'dan uranyum parçacıklarına ilişkin açıklama istedi

VİYANA (AA) - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran'da bulunan uranyum parçacıklarına ilişkin "İran'da Ajansa bildirilmeyen bir yerde izotopik olarak değiştirilmiş parçacıklar da dahil olmak üzere antropojenik kökenli birden fazla uranyum parçacığının varlığı, bu ülke tarafından tam olarak ve derhal açıklanmalıdır." dedi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen UAEA Yönetim Kurulu toplantısında konuşan Grossi, kurumun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yürüttüğü faaliyetler ve çeşitli ülkelerin nükleer programlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Grossi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2231 sayılı kararı doğrultusunda Ajansın, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin yürüttüğü doğrulama ve gözlem çalışmalarının yer aldığı rapordan bilgi paylaştı.

İran ve Ajans arasında geçen ağustosta varılan anlaşmayı hatırlatan Grossi, İran'ın daha önce giriş izni vermediği ancak anlaşma sonrası bu sorunun çözülmesiyle müfettişlerin söz konusu iki noktada incelemelerde bulunduğunu kaydetti.

Grossi, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın yanı sıra güvence denetimi anlaşması ve ek protokol kapsamında UAEA'nın, İran'da kayıt dışı nükleer malzeme ve faaliyetlerin bulunup bulunmadığına ilişkin çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Ajansın daha önce de İran'dan antropojenik uranyum parçacıklarına ilişkin tatmin edici açıklama talebinde bulunduğunu hatırlatan Grossi, şunları söyledi:

"İran'da Ajansa bildirilmeyen bir yerde izotopik olarak değiştirilmiş parçacıklar da dahil olmak üzere antropojenik kökenli birden fazla uranyum parçacığının varlığı, bu ülke tarafından tam olarak ve derhal açıklanmalıdır. Bu İran'da uygulanan güvence denetimine yönelik beyanların doğruluğu ve tamlığı hakkında oluşabilecek endişelerin giderilmesi için gereklidir."

- Kuzey Kore

Grossi, Yönetim Kurulunda geçen eylülde paylaştığı rapordan bu yana Kuzey Kore’de bazı nükleer tesislerde faaliyetlerin sürdüğü bilgisini paylaştı.

Kuzey Kore’nin nükleer faaliyetlerinin ciddi endişe oluşturmaya devam ettiğini vurgulayan Grossi, bu durumu, ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlali ve çok üzücü gelişme olarak nitelendirdi.

Grossi, Kuzey Kore'ye iş birliği çağrısını yineleyerek, Ajansın bu ülkenin nükleer programını doğrulama ve denetlemeye hazır olduğunu bir kez daha ifade etti.


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