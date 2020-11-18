  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Uluslararası Af Örgütü Mısır'dan iki insan hakları aktivistinin serbest bırakılmasını istedi
Aktüel

Uluslararası Af Örgütü Mısır'dan iki insan hakları aktivistinin serbest bırakılmasını istedi

Yeniakit Publisher
2020-11-18 21:46:03 -
Uluslararası Af Örgütü Mısır'dan iki insan hakları aktivistinin serbest bırakılmasını istedi

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Af Örgütü, Mısır yönetimine gözaltındaki iki insan hakları aktivistinin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Merkezi Londra'da bulunan Af Örgütü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kahire merkezli sivil toplum kuruluşu Mısır Kişisel Haklar Girişimi Adalet Birimi Müdürü Kerim Anara'nın Güney Sina vilayetindeki tatili sırasında gözaltına alındığını belirtti.

Anara'nın tutulduğu yerin hala bilinmediği kaydedilen açıklamada, Mısır makamlarının Anara'yı gözaltına alması şiddetle kınandı.

Açıklamada, ayrıca Mısır Kişisel Haklar Girişimi İdari Direktörü Muhammed Beşir'in de 15 Kasım'da gözaltına alındığı hatırlatıldı.

Beşir'in terörle ilişkili asılsız suçlamalar nedeniyle hala gözaltında bulunduğuna işaret edilen açıklamada, bu durum, "insan hakları çalışmalarına ağır bir darbe" olarak değerlendirildi.

Af Örgütü, söz konusu iki insan hakları aktivistinin serbest bırakılmasını istedi.

Mısır makamlarından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Açıklamasında Anara'nın gözaltı nedenine ilişkin bilgi vermeyen Uluslararası Af Örgütü, daha önce yaptığı açıklamada, Beşir'in 3 Kasım'da Mısır'daki bazı büyükelçilerle görüşmesine ve insan hakları şartlarının desteklenmesi yollarını görüşmesine ilişkin emniyete ifade vermesinin ardından gözaltına alındığını aktarmıştı.

Mısır, özgürlüklerin kısıtlanması ve muhaliflere yönelik gözaltılar nedeniyle uluslararası eleştiriler maruz kalıyor. Kahire yönetimi ise sık sık hukuka ve insan hakları ilkelerine bağlı olduğunu vurguluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan 'Geri çevirdik' deyip Türkiye'ye gelen teklifleri açıkladı
Gündem

Bakan 'Geri çevirdik' deyip Türkiye'ye gelen teklifleri açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası çok sayıda ülkeden kendi karasularında arama ve sondaj..
Türkiye görüntüleri biraz önce paylaştı! İngiliz savaş uçakları havalandı
Gündem

Türkiye görüntüleri biraz önce paylaştı! İngiliz savaş uçakları havalandı

Milli Savunma Bakanlığı, İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter Typhoon uçağı ve iki F-16 uçağının eğitim faaliyetlerine başla..
Rus yetkili Vladimir Tokarey'den Türkiye açıklaması: Yakın zamanda...
Dünya

Rus yetkili Vladimir Tokarey'den Türkiye açıklaması: Yakın zamanda...

Rusya Ulaştırma Bakan Yardımcısı Vladimir Tokarev, yakın zamanda Türkiye'deki projelerde yer alabileceklerini söyledi.
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay