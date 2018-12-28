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Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu

- Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü dolayısıyla 6 Ocak Pazar günü düzenlenecek yarı maratonun hazırlıkları tamamlandı

28 Aralık 2018 Cuma 14:11
Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu


ADANA (AA) - Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü anısına bu sene 9'uncusu organize edilen 21 kilometrelik Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu, 6 Ocak Pazar günü koşulacak.

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, 75. Yıl Sanat Galerisi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, maraton ve halk koşusunun kentin tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Kurtuluş kutlamalarında sporun birleştirici, bütünleştirici ruhunun tüm Adana'yı saracağına olan inancını vurgulayan Akyürek, şöyle konuştu:

"Etkinlikte Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de hemşehrileriyle birlikte koşacak. Spor bireysel ve toplumsal açıdan büyük fayda sağlıyor, insanları kaynaştırıyor. Sporun atası sayılan atletizmin bir kolu olan maratonu, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşu kutlamaları kapsamında düzenliyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Spor kamuoyunun ve sivil toplum örgütlerimizin bu organizasyonu sahiplenmesi bizim için gurur vericidir."

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Halil Hızlısoy da maratonla ilgili bilgi vererek, "Dünyaca ünlü atletlerin yarışacağı maraton kapsamında hazırlıklarımızı tamamladık. Organizasyon kapsamında 4 Ocak'ta Atatürk Parkı içindeki 75. Sanat Galerisi'nde spor fuarı düzenleyeceğiz. Burada da bir dizi sosyal ve kültürel etkinlikler yapılacak." ifadelerini kullandı.

Hızlısoy, tüm Adanalıları yarı maraton ve halk koşusuna davet etti.


- Maraton ve halk koşusu


Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından, Adana Valiliğinin himayesinde, "Atatürk'ün izinde kurtuluşa koşuyoruz." sloganıyla gerçekleştirilecek yarı maraton kapsamında, 4 kilometrelik halk koşusu da yapılacak.

Kentin tanıtımı açısından büyük önem taşıyan yarı maraton, tarihi, kültürel ve turistik değerleri yansıtan yapıların yer aldığı güzergahta koşulacak.

Atatürk Parkı'ndan başlayacak yarı maratonda, Adana Tren Garı, Taşköprü, Ulucami, 5 Ocak Meydanı, Yağ Camisi, Büyük Saat Kulesi, Tarihi Kız Lisesi, Sabancı Merkez Camisi, Arkeoloji Müzesi, Adnan Menderes Sahil Yolu ve Eski Baraj gibi yerlerden geçilecek.

Yarı maratonda dereceye girecek sporculara, toplam 121 bin 500 lira para ödülü dağıtılacak.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 14:11
  1. Adana
  2. Atletizm
  3. maraton
  4. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu

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