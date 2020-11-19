Ulusalcı yazarlar artık İsviçre işçisi

Bugüne kadar çalışmalarını 'Estetik Yayıncılık' sahipliğinde sürdüren; Sözcü, Korkusuz ve Amk Spor gazeteleri ile GırGır Dergisi ve sozcu.com.tr, İsviçreli Beme Media A.G adlı şirkete satıldı. Beme Media adlı şirketin daha önce farklı bir isme sahip olduğu ve yeni bir kararla ismini değiştirdiği öğrenildi. Estetik Yayıncılık adlı şirketin İstanbul ofisinin de kısa bir süre önce İsviçre'ye taşındığı ortaya çıktı. Bünyesindeki gazete, dergi ve internet sitelerinin sahibi olan Estetik Yayıncılık’ın tek sahibi haline gelen Beme Media A.G’nin Yönetim Kurulu Başkanı ise Boyd Zachery Brannon.

İsviçreli patronlarının işçisi oldular

Uğur Dündar, Rahmi Turan, Emin Çölaşan, İsmail Saymaz, Ümit Zileli ve Can Ataklı bundan böyle İsviçreli patronları Boyd Zachery Brannon'ın işçisi olacak. Boyd Zachery Brannon'ın emirleri ile gazeteciliğe devam edecek ulusalcı yazarların henüz yaşanan bu son gelişmeye ilişkin bir açıklaması da olmadı.