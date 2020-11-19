  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Ulusalcı yazarlar artık İsviçre işçisi
Medya

Ulusalcı yazarlar artık İsviçre işçisi

Sözcü Gazetesi, merkezi İsviçre'de bulunan Beme Media A.G isimli şirket tarafından satın alındı. Sözcü ve Korkusuz'un ulusalcı yazarları Uğur Dündar, Rahmi Turan, Emin Çölaşan, İsmail Saymaz, Ümit Zileli ve Can Ataklı bundan böyle İsviçreli patronları Boyd Zachery Brannon'ın emirleri ile gazeteciliğe devam edecek.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 18:30:00 - 2020-11-19 18:33:42
Ulusalcı yazarlar artık İsviçre işçisi

Bugüne kadar çalışmalarını 'Estetik Yayıncılık' sahipliğinde sürdüren; Sözcü, Korkusuz ve Amk Spor gazeteleri ile GırGır Dergisi ve sozcu.com.tr, İsviçreli Beme Media A.G adlı şirkete satıldı. Beme Media adlı şirketin daha önce farklı bir isme sahip olduğu ve yeni bir kararla ismini değiştirdiği öğrenildi. Estetik Yayıncılık adlı şirketin İstanbul ofisinin de kısa bir süre önce İsviçre'ye taşındığı ortaya çıktı. Bünyesindeki gazete, dergi ve internet sitelerinin sahibi olan Estetik Yayıncılık’ın tek sahibi haline gelen Beme Media A.G’nin Yönetim Kurulu Başkanı ise Boyd Zachery Brannon.

İsviçreli patronlarının işçisi oldular

Uğur Dündar, Rahmi Turan, Emin Çölaşan, İsmail Saymaz, Ümit Zileli ve Can Ataklı bundan böyle İsviçreli patronları Boyd Zachery Brannon'ın işçisi olacak. Boyd Zachery Brannon'ın emirleri ile gazeteciliğe devam edecek ulusalcı yazarların henüz yaşanan bu son gelişmeye ilişkin bir açıklaması da olmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye alçak tehdit! Bir de tarih verdiler
Dünya

Türkiye'ye alçak tehdit! Bir de tarih verdiler

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Doğu Akdeniz'de yaşananlara ilişkin küstah bir yaptırım tehdidinde bulundu.

Bunun adı devlete meydan okumaktır! Öldürülen teröristin evine rezil ziyaret
Siyaset

Bunun adı devlete meydan okumaktır! Öldürülen teröristin evine rezil ziyaret

Terör örgütü PKK'nın Türkiye sınırları içerisindeki bir numaralı ismi olarak bilinen ve 10 Kasım günü düzenlenen operasyonla etkisiz hale ge..
Türkiye diğer bölgeler gibi oranın da istikrarını destekliyordu! İç savaşa mı gidiyorlar?

Türkiye diğer bölgeler gibi oranın da istikrarını destekliyordu! İç savaşa mı gidiyorlar?
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay