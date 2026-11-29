Uludağ’da beklenen kar yağışı başladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bursa'nın kış turizminde öne çıkan merkezlerinden Uludağ, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza bürünmeye başladı. Zirvede sıcaklıkların sıfır derece seviyelerine gerilemesiyle etkili olan yağışın, önümüzdeki günlerde de devam edeceği tahmin ediliyor.
Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava dalgasıyla birlikte Uludağ'da hava sıcaklıkları düşüşe geçti. Meteorolojik tahminlere göre bugün öğle saatlerinde 2 derece civarında seyreden sıcaklığın akşam saatlerinde ise eksi 2 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.
Uludağ'da kar yağışının aralıklarla devam etmesi beklenirken, 1 Aralık Salı günü hava sıcaklığının eksi 8 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor. Bölgede oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.