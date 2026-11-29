Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava dalgasıyla birlikte Uludağ'da hava sıcaklıkları düşüşe geçti. Meteorolojik tahminlere göre bugün öğle saatlerinde 2 derece civarında seyreden sıcaklığın akşam saatlerinde ise eksi 2 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.

Uludağ'da kar yağışının aralıklarla devam etmesi beklenirken, 1 Aralık Salı günü hava sıcaklığının eksi 8 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor. Bölgede oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.