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Gündem Uludağ'da aç kalan ayılar çöp karıştırırken görüntülendi!
Gündem

Uludağ'da aç kalan ayılar çöp karıştırırken görüntülendi!

Yeniakit Publisher
2023-09-06 21:19:00 - 2023-09-06 21:35:31

Uludağ’da karnı acıkan ayı ailesi çöp konteynerlerini karıştırıp yiyecek aradı. Ayıların karpuz yediği anlar bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.

Uludağ sık çam ormanları arasında yüzlerce yabani hayvana ev sahipliği yaparken, Sarıalan bölgesinde karnı acıkan ayı ailesi çöp konteynerlerini karıştırıp yiyecek aradı.

Çöp konteynerında buldukları yiyecekler ile karınlarını doyuran ayı ailesi bölgeden sessizce uzaklaştı.

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