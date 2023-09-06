Uludağ'da aç kalan ayılar çöp karıştırırken görüntülendi!
Uludağ’da karnı acıkan ayı ailesi çöp konteynerlerini karıştırıp yiyecek aradı. Ayıların karpuz yediği anlar bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.
Uludağ sık çam ormanları arasında yüzlerce yabani hayvana ev sahipliği yaparken, Sarıalan bölgesinde karnı acıkan ayı ailesi çöp konteynerlerini karıştırıp yiyecek aradı.
Çöp konteynerında buldukları yiyecekler ile karınlarını doyuran ayı ailesi bölgeden sessizce uzaklaştı.
Sosyal Medya
Kızının hukuk fakültesini kazandığını gören babanın duygusal anları sosyal medyada gündem oldu
ÖNE ÇIKAN VİDEO