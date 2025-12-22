  • İSTANBUL
Ulubey yolunda can pazarı! Kontrolden çıkan midibüs yan yattı
Yerel

Ulubey yolunda can pazarı! Kontrolden çıkan midibüs yan yattı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ulubey yolunda can pazarı! Kontrolden çıkan midibüs yan yattı

Uşak'ın Ulubey ilçesinde sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu midibüsü, savrularak şarampole devrildi.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde devrilen yolcu midibüsündeki 5 kişi yaralandı.

Uşak-Eşme arasında yolcu taşıyan S.K. (48) yönetimindeki 64 SK 066 plakalı midibüs, Akkeçili köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan yolculardan B.Ü. (20), M.K. (17), G.T. (18), Ş.E.Ş. (20) ve D.K. (18) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

