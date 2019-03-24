ultrAslan'dan sert açıklama





İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurulunda, başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci dönem faaliyetlerinin idari yönden ibra edilmemesi üzerine taraftar grubu ultrAslan sert bir açıklama yayımladı.

ultrAslan'ın Twitter hesabından yapılan açıklama, "Türkiye’nin en büyük markası, dünya kulübü olması için her türlü imkana sahip olan Galatasaray camiası; bugün bir kez daha kendisini lise duvarları içine hapsetmeye çalışan vizyonsuz liseci zihniyet tarafından kaosa doğru çekildi." sözleriyle başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün bir önceki başkanı Dursun Özbek'le ilgili ağır ifadelerin de yer aldığı açıklamada, "Dursun Özbek'i mali ve idari korkunç zararlarına rağmen liseci diye ibra eden genel kurul, onun bıraktığı enkazı devralma cesareti gösteren liseci olmayan Mustafa Cengiz yönetimini 689 oyun 358'i ile idari yönden ibra etmedi." ifadeleri kullanıldı.

Mustafa Cengiz yönetimini ibra etmeyenlerle ilgili ağır ithamlarında bulunduğu açıklamada, ayrıca şöyle denildi:

"Taraftar sayısı 10 milyonlarla ifade edilen bir camianın geleceğine sadece 358 tane lise sevgisini Galatasaray sevgisi ve menfaatlerinden öne koyan şahıslar karar veriyor olması da bu zümrenin camiamıza nasıl zararlar verdiğini, sistemin bozukluğunu bir kez daha göstermiştir! Bunların zihniyeti Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç’ın arka bahçesi haline gelen Galatasaray Üniversitemizin adını kullanarak Galatasaray düşmanlarına ödül verecek kadar karanlık ve onarılmazdır! Galatasaray taraftarlarının sesi olarak bizler; bu kirli hesapları olan zümrenin karşısında daha gür bir sesle daha güçlü ve daha kararlı duracağız! Galatasarayımızı sizin köhne zihinlerinizden defalarca söküp aldık, yine alıp size rağmen bu arma ile dünyaya kafa tutacağız. Şunu kafanıza kazıyın, Galatasaray halkındır, lisecilerin değil. Galatasaray'ın önüne koyduğunuz hesabınız, kitabınız, rantınız, menfaatiniz, zihniyetiniz batsın."