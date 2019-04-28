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Ülkü Ocakları, Eymir Gölü’nde ’Gençlik Koşusu’ gerçekleştirdi

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Ankara Eymir Gölü’nde ’Gençlik Koşusu’ düzenlendi.

28 Nisan 2019 Pazar 14:03
Ülkü Ocakları, Eymir Gölü’nde ’Gençlik Koşusu’ gerçekleştirdi

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Ankara Eymir Gölü’nde ’Gençlik Koşusu’ düzenlendi.


Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından, Eymir Gölü’nde gerçekleştirilen Gençlik Koşusuna bin 71 kişi katıldı.


6 kilometrelik parkurda yapılan yarış öncesi katılımcılara Ülkü Ocakları tişörtü ve su ikram edilirken, yarışın hemen ardından ise çorba ve çay servisi yapıldı. Ödül töreninden önce Gençlik Koşusunda konuşma yapan Genel Başkan Sinan Ateş, sporun anlam ve önemini şu şekilde vurguladı:


“Öncelikle sporun dostluk, barış ve kardeşlik olduğunu unutmamak gerektiğini düşünüyoruz. Gençlik, yeni fikirler, aydınlık düşünceler, taze güç ve dinamik bir kuvvetin karşılığı olarak, yaşlanması mukadder olan bir toplum yapısına giren zindeliği, heyecanı, enerjiyi ve umudu ifade etmektedir. Milletimiz tarih sahnesine çıktığı andan itibaren; bugünün fiziksel ve mental kabiliyetlerinin sergisi yahut yarışı olarak gördüğümüz spor, biz Türkler için bir yaşam biçimidir. Beş bin yıllık Türk medeniyetinin mirasçılığını üstlenmiş bulunan Ülkü Ocakları gelenekle modernin işbirliği altında sporun Türk gençliği için hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmesini arzulamaktadır.”



"Spor yalnız fiziki gücün bir üstünlüğü değildir"


Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün spora yaklaşımı ve sporcuya verdiği önemden de bahseden Ateş, “Spor yalnız fiziki gücün bir üstünlüğü değildir. Karakter, ahlak ve zeka da sporun diğer destekçileridir. Büyük Atatürk’ün söylediği gibi ’Spordan yoksun olan bir gençlik nasıl ki vatan müdafaası sırasında etkili olamıyorsa insan denen varlığın kafa yapısı da ne derece tekamül ederse etsin bedeni inkişafı noksan ve yetersiz olursa o kafayı ileriye götüremez, taşıyamaz.’" şeklinde konuştu.




Konuşmasının sonunda gerçekleştirilecek 6 kilometrelik koşunun zorluklarından bahseden Ateş, “Kendilerini uzun ve kararlı bir yolculukla mükellef gören ülkücüler, bu yorucu ve mukaddes, bu çetin ve uzun soluklu yürüyüşte geride kalmayan, direnci kırılmayan, nefesi yeten simalarıyla sonuca erişebilecektir. Bu duygu ve düşüncelerle tertip ettiğimiz gençlik koşusu, hem gençlerimize yararlı olarak hem bizim konuya ilgimizin sathi olmadığını göstermek açısından önemlidir. Bu güzel organizasyonumuza katılımlarınız için ayrı ayrı teşekkür ediyor, dereceye giren arkadaşlarımı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.



Erkekler, kadınlar ve halk koşusu kategorilerinde dereceye giren yarışmacılara ödülleri Sinan Ateş tarafından takdim edildi. Yarışı birinci bitirenlere tam altın, ikinci bitirenlere yarım altın, üçüncü olarak bitirenlere ise çeyrek altın ve madalya hediye edildi. Yarışta, elit atletler erkek kategorisinde, birinci Oğuzhan Ülger, ikinci Mehmet Eren Cantürk, üçüncü Cuma Öztürk olurken, elit atletler kadın kategorisinde, birinci Sıla Ayvat, ikinci Songül Keyvanoğlu, üçüncü İlkcan Kurt oldu. Halk koşusunda ise, birinci Yunus Emre Öcal, ikinci Furkan Özün oldu.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 14:03
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