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Ülker ile sağlıklı nesiller

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Vakfı’nın Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğiyle okul öncesi ve ilkokullarda sürdürdüğü Yemekte Denge Eğitim Projesi’nin uygulandığı iller arasına bu yıl katılan Rize Merkez Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu’nu ziyaret etti.

06 Ekim 2018 Cumartesi 10:26
Ülker ile sağlıklı nesiller

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Vakfı’nın Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğiyle okul öncesi ve ilkokullarda sürdürdüğü Yemekte Denge Eğitim Projesi’nin uygulandığı iller arasına bu yıl katılan Rize Merkez Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu’nu ziyaret etti.

Proje kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Murat Ülker, öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Projenin toplum sağlığı için çok büyük önem taşıdığını hatırlatan Ülker, “Daha mutlu, aktif ve sağlıklı gelecek nesillerin yetiştirilmesinde bu ülkenin yerli ve milli markası Ülker’e önemli görevler düşüyor” dedi. Murat Ülker, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

“Çocuklarımızın erken yaşta beslenme eğitimi alması, yeterli ve dengeli beslenmeyi öğrenmesi sağlıklı nesiller adına büyük önem taşıyor. Bu projeyle aynı zamanda Sabri Ülker Vakfı’na adını veren merhum Sabri Ülker’in değerlerini yaşatmaya da devam ediyoruz. Daha mutlu, aktif ve sağlıklı gelecek nesillerin yetiştirilmesinde bu ülkenin yerli ve milli markası Ülker’e önemli görev düşüyor. Biz, her türlü görevi yerine getiriyoruz. 8 yıldır Sabri Ülker Vakfımızın, Millî Eğitim Bakanlığı’nın değerli değerli yetkilileri ve birimleri ile iş birliği içinde yürüttüğü Yemekte Denge Eğitim Projesi, ülkemizin öğrenci sayısı ve sınıf düzeyi bakımından örnek bir projesidir, devamı gelecektir. 8 yıldır başarıyla sürdürülen bu değerli proje için Millî Eğitim Bakanlığı ve Sabri Ülker Vakfı’nın değerli yetkililerine teşekkürlerimi sunuyorum.”

Prof. Dr. Hotamışlıgil’e Mükemmeliyet ödülü

Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, obezite ve diyabet alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla Avrupa Diyabet Araştırmaları Derneği (EASD) ve Novo Nordisk Vakfı tarafından verilen EASD–Novo Nordisk Vakfı Diyabet Mükemmeliyet Ödülü’nün bu yılki sahibi oldu. Hotamışlıgil’e ödülü, 3 Ekim tarihinde Almanya’nın Berlin şehrinde gerçekleşen 54. EASD Yıllık Toplantısı’nda düzenlenen bir törenle takdim edildi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 10:26
  1. Rize Merkez Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu
  2. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker

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