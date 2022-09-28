Ülkenin haline bakın! Kapitalist sistemden bir tırnak üzerinden koskoca sektör

Çağımızın en büyük hastalıklarından biri olan harcama düşkünlüğü kapitalist sistemin kural tanımaz şirketleri tarafından topluma dikte ediliyor.

İnsanları tuzağa düşürerek cüzdanlarını sömüren kapitalist sistem, bir tırnak üzerinden bile koskoca bir sektör oluşturdu. Kapitalist sistem tarafından dayatılan sözde güzellik baskısına ve özendirme çabalarına dayanamayan ve kapitalistlerin ağına takılan bazı kadınlar ise paralarını çarçur ederek yapay tırnaklara binlerce lira gömüyor.

Kapitalist sistemin göz boyayan reklamlarına kanıp tuzağa düşen kadınların sayısı her geçen gün artarken, tırnak üzerinden kurulan koskoca sektörde binlerce lira kapitalistler tarafından buhar ediliyor.

Tuzağın adı ‘tırnak sanatçılığı’

Kendini "tırnak sanatçısı" ve "protez tırnak eğitmeni" olarak pazarlayan Atiye Çolak, kadınların ellerinin sözde kusursuz bir görüntüye sahip olması için bu işlemleri mutlaka yaptırması gerektiğini savundu.

Kapitalist sistemin propagandasını kadınlara dayatan Atiye Çolak, uzun sürekli estetik görüntü için protez tırnakların şart olduğunu iddia ederek, “Bakımlı ve güzel görünen eller için tırnak bakımı en önemli nokta. Tırnaklarda sade manikürler ve soft renkler geride kaldı. Sıradan tırnakları renklendirmenin yolu, son yıllarda vazgeçilmez hale gelen protez tırnaklar ve farklı renkli kalıcı ojeler.” dedi.

"2022/2023 sonbahar-kış tırnak trendleri" diyerek "Sonbahar-kış sezonunda kahve, pastel ve kireç beyazı tonlar revaçta" ifadelerini kullanan ve tırnakta sözde moda diye bir tanımlama yapan Atiye Çolak, “Söz konusu trendler olunca yeni sezona yeni tırnaklarla girmek gibisi yoktur. Sonbahar kış aylarının trendleri daha çok koyu tonlar olmasıyla beraber yine nail artlarımız revanşta. Uzman eller tarafından adeta bir ressam işçiliği ile işlenen tırnak modelleriyle şık bir örnek olarak görünebilirsiniz” diyerek kadınlara etkilemeye çalıştı.