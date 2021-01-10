‘Ülkemizi marka haline getirmekte kararlıyız’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katıldığı Uydu Teknolojileri Haftası özel oturumunda yaptığı konuşmada, büyük ve güçlü Türkiye hedefinin önemli bir parçasını oluşturan uzaydaki varlıklarını, kabiliyetlerini ve etkinliklerini artırma gayretlerini kesintisiz olarak devam ettirdiklerini söyledi. Erdoğan, haberleşmeden savunma sanayisine, enerjiden çevrenin korunması ve şehircilik faaliyetlerinin takibine kadar geniş bir kullanım alanı olan uzay ve uydu teknolojileri alanında Türkiye’yi marka haline getirmekte kararlı olduklarını vurguladı. Erdoğan, ülke bakımından böylesine kritik öneme sahip TÜRKSAT 5A uydusunun tasarımında, üretiminde ve uzaya gönderilmesinde emeği geçen herkesi tebrik etti. Türkiye’nin 1994 yılında başlayan uzaya uydu gönderme sürecinde, bu yıl içinde fırlatılacak TÜRKSAT 5B’nin ardından yeni bir seviyeye geçmeyi planladıklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Amacımız 2022 yılında ülkemiz tarafından üretilen ilk haberleşme uydusu olan TÜRKSAT 6A’yı uzaydaki yerine yerleştirmektir. Bu uydu çok gelişmiş teknolojik donanıma sahip, önemli bir projedir. Yine önümüzdeki yıl kendi tasarımımız ve üretimimiz olan İmece isimli yüksek çözünürlüklü gözlem uydumuzu da inşallah uzaya yolcu edeceğiz. İnsanlığın geleceğinde uzay çalışmalarının sahip olacağı önemli yeri şimdiden görüyor ve buna göre stratejimizi belirliyoruz” diye konuştu.