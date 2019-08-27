KARABÜK (AA) - Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, "Önce güvenli bölge kuracağız. Suriye'den ülkemize sığınmış Suriyelileri güvenli bölgeye yerleştireceğiz." dedi.

Şahin, Karabük İl Özel İdaresinin asfalt plenti açılışında yaptığı konuşmada, daha fazla asfalt yapılması gerektiğini, bunun için de kaynağa ihtiyaç olduğunu söyledi.

Devletin kısa sürede başta köylerin grup yollarını sıcak asfalta kavuşturabileceğini belirten Şahin, "İmkanlarımızın önemli bir bölümünü ülke topraklarımızı korumak ve terörle mücadele için ayırmak mecburiyetinde kalıyoruz. Sınırımızda bizi bölmek isteyen terör örgütleri arkalarındaki birtakım güçlerin de isteğini yerine getirmek için Türkiye ile savaş halinde. Türkiye de topraklarını böldürmemek için bu terör örgütleriyle mücadele vermektedir." diye konuştu.

Şahin, sadece 780 bin kilometrekarelik vatan toprağını korumak için bu mücadeleyi vermediklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin sınırları dışında Suriye'de bir toprak parçası var. 10 dönümlük bir toprak parçası. Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu yer. Şanlıurfa'ya 92 kilometre mesafede, Fırat Nehri kenarında. Suriye'deki iç savaştan sonra maalesef IŞİD militanları bu türbeyi yağma etmek düşüncesini ortaya koyunca biz oradan Süleyman Şah Türbesi'ni ve içerisindeki naaşını aldık, sınırımıza getirdik. Geçici bir türbe yaptık."

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, topraklarını koruduğunu, uluslararası anlaşmalarla Türkiye Cumhuriyeti toprağı olarak kabul edilen toprağı da korumak mecburiyetinde olduğunu anlatan Şahin, "Fırat'ın doğusunda Türkiye ne arıyor, ne yapacak? Önce güvenli bölge kuracağız. Suriye'den ülkemize sığınmış Suriyelileri güvenli bölgeye yerleştireceğiz. Bunun dışında, belirli bir derinlikte bu güvenli bölgenin oluşmasını isterken aynı zamanda sınırımıza getirmek zorunda kaldığımız Süleyman Şah Hazretleri'nin türbesini o 92 kilometre içerideki yere taşımak mecburiyetindeyiz. Böyle bir sorumluluğumuz da var." ifadelerini kullandı.

Şahin, terörle mücadele konusuna değinerek, iç ve dış politikada Türkiye'nin menfaatine olan her şeyde birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından asfalt plentinin açılışı yapıldı.

Şahin ve beraberindekiler, daha sonra 16 derslikli Safranbolu Kanuni Ortaokulu ile 8 derslikli Eflani İmam Hatip Ortaokulunun temel atma törenine katıldı.

Şahin, 1992'de Diyarbakır'da şehit olan Zabit Gelik'in Eflani'de oturan ailesini de ziyaret etti.