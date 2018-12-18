Ülkemizde yaşanan hukuk rezaleti! Çocuklar devlet eli ile babalarından kopartılıyor

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA- Boşanma davalarının belki de en çok konuşulması gereken detayı; anne ya da babasından kopartılan çocuklar. Rakamsal verilere göre ülkemizdeki boşanmalarda verilen kararların yüzde doksan dokuzu; 'Baba çocuğunu ayda iki kez görebilir' şeklinde sonuçlanıyor. Ve bu karara rağmen birçok anne çocuğunun babası ile görüşmesine engel oluyor. İşte bu noktada da utanç yasamız 'Çocuk Haczi' ortaya çıkıyor.



Babasız Bırakılan Çocuklar Derneği Başkanı İbrahim Aksoy Yeniakit.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Tam dokuz yıldır kendisinin de çocuklarını her seferinde 'İcra' yoluyla gördüğünü belirten Aksoy, konuya ilişkin detayları şu ifadelerle anlattı:

Çocuklarımız anneleri tarafından koz olarak kullanılıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nde uygulanan bir hukuk rezaleti var. Boşandığınız zaman çocuğunuz üzerindeki bütün haklar anneye verildiyse çok aciz bir duruma düşüyorsunuz. Çocuğunuzu istediğiniz zaman göremiyorsunuz. Okulunda ziyaret edemiyorsunuz. Böyle bir girişimde bulunduğunuzda; okulda öğretmeni tarafından, karakolda polis tarafından, hastanede hemşire tarafından engelleniyorsunuz. Bu bizim çok ağırımıza gitmekle birlikte insan haklarına da aykırı. Biz diyoruz ki evlatlarımız anne tarafından koz olarak kullanılıyor. Yetkililerden bunu görmelerini istiyoruz.



Boşanmalarda çocuk devlet eliyle babasından koparılıyor

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir kararında şöyle bir cümle var: 'Baba cani ya da katil olabilir. Çocuğu babaya göstermeyebilirsiniz. Ancak çocuk babayı görmek isterse bunu tedbir alarak yerine getireceksin. Çocuğuna babasını göstermek zorundasınız. 'Yani bir çocuğun babasını ve annesini bilme tanıma hakkı var. Televizyonlarda seyrediyoruz. Çocuk anne ya da babasından kopartılmış. Yıllar sonra kalkıp onları aramaya başlıyor. Biz boşanmalarda anne ve babası yaşarken, onu annesi ya da babasından mahrum bırakıyoruz. Bunu da devlet adıyla yapıyoruz. Verilen kararların yüzde doksan dokuzunda; 'Baba çocuğunu ayda iki kez görebilir' deniliyor. Boşanma davalarında hemen her babaya haksızlık yapılıyor.

Bizim tek isteğimiz çocuklarımızdan kopartılmamak

Geçtiğimiz hafta Yargıtay 2. Hukuk Başkanı bir karardan bahsetti. Diyor ki; 'Yerel mahkeme babanın haftada bir kez çocuğu ile görüşmesine karar verdi. Biz bu karar anneyi eve bağlayacağından bunu kabul edemeyiz. Ayrıca çocuğun menfaatine de aykırıdır. ' Şimdi bu şartlarda anne baba çocuğunu nasıl ortak yetiştirebilir?

Ben de eşimden 2009 yılında ayrıldım. İki çocuğum var. Birisi 21 diğeri 11 yaşında. 21 yaşında olanı Down Sendromlu. Yasal olarak onları ayda iki kez görmeye hakkım var ama tam dokuz yıldır 'İcra' yolu ile görebiliyorum. Bakın biz boşandığımız bu kadınlarla kavga etmek, onlara sorun çıkartmak derdinde falan değiliz. Sadece ve sadece çocuklarımızdan kopartılmak istemiyoruz.