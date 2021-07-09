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Ülkede 52 kişi hayatını kaybetmişti! Türkiye'den taziye mesajı
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Gündem Ülkede 52 kişi hayatını kaybetmişti! Türkiye'den taziye mesajı
Gündem

Ülkede 52 kişi hayatını kaybetmişti! Türkiye'den taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş'te fabrika yangınında 52 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca kişinin yaralandığı feci olayla ilgili taziye mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 19:10:00 -
Ülkede 52 kişi hayatını kaybetmişti! Türkiye'den taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş’te meydana gelen fabrika yangından dolayı hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri'nden başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Bangladeş’in başkenti Dakka’nın Narayanganj bölgesindeki gıda fabrikasında bugün çıkan yangında 52 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının bulunduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa ve dost ve kardeş Bangladeş halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz” denildi.

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