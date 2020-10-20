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Aktüel Ülke genelindeki alkol denetimlerinde 2 bin sürücü belgesine el konuldu
Aktüel

Ülke genelindeki alkol denetimlerinde 2 bin sürücü belgesine el konuldu

Yeniakit Publisher
2020-10-20 18:39:08 -
Ülke genelindeki alkol denetimlerinde 2 bin sürücü belgesine el konuldu

ANKARA (AA) - Ülke genelinde yapılan alkol denetimlerine, 2 bin 115 sürücünün alkol, 2 sürücünün ise uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edildi, 1248 araç trafikten men edildi, 2 bin 96 sürücü belgesi de geçici olarak geri alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, trafik güvenliğini sağlamak ve alkol etkisinde araç kullanımından kaynaklanan trafik kazalarını önlemek amacıyla 16-17 Ekim'de, ülke genelinde özel denetim gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, 78 bin 421 aracın denetlendi, 2 bin 115 sürücünün alkol, 2 sürücünün ise uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edildi.

1248 aracın trafikten men edildiği denetimlerde, 2 bin 96 sürücü belgesine de geçici olarak el konuldu.

Ayrıca trafik kurallarını ihlal eden 9 bin166 kişiye işlem yapıldı.

Açıklamada, "Türk Polis Teşkilatı olarak sürücülerimize öncelikli olarak kendi can güvenliklerinin sağlanması için trafik kurallarının önemi ve bu kurallara uymaları hususu hatırlatılır, bu denetimlerin sürekli olacağının bilinmesi kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifade edildi.

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