Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Ek sefer düzenlenecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklama, "Artan yolcu talebini karşılamak üzere Ankara-İstanbul-Ankara hattında ek YHT seferleri düzenlenecek. 30 Temmuz 2020 ile 3 Ağustos 2020 tarihleri arasında Ankara- İstanbul (Söğütlüçeşme) hattında ek YHT seferi gerçekleştirilecek." denildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ek sefer duyurusunda bulundu.
Bakanlık yaptığı açıklamada, "Artan yolcu talebini karşılamak üzere Ankara-İstanbul-Ankara hattında ek YHT seferleri düzenlenecek. 30 Temmuz 2020 ile 3 Ağustos 2020 tarihleri arasında Ankara- İstanbul (Söğütlüçeşme) hattında ek YHT seferi gerçekleştirilecek." dedi.