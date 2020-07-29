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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Ek sefer düzenlenecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklama, "Artan yolcu talebini karşılamak üzere Ankara-İstanbul-Ankara hattında ek YHT seferleri düzenlenecek. 30 Temmuz 2020 ile 3 Ağustos 2020 tarihleri arasında Ankara- İstanbul (Söğütlüçeşme) hattında ek YHT seferi gerçekleştirilecek." denildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 13:00:00 - 2020-07-29 13:06:28
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Ek sefer düzenlenecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ek sefer duyurusunda bulundu.

 

Bakanlık yaptığı açıklamada, "Artan yolcu talebini karşılamak üzere Ankara-İstanbul-Ankara hattında ek YHT seferleri düzenlenecek. 30 Temmuz 2020 ile 3 Ağustos 2020 tarihleri arasında Ankara- İstanbul (Söğütlüçeşme) hattında ek YHT seferi gerçekleştirilecek." dedi.

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