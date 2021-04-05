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Gündem Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul ve Türksat 5B uydusu hakkında son gelişmeleri aktardı.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 13:30:00 -
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesine ilişkin olarak, "Şu an itibariyle, Kanal İstanbul’un proje çalışmaları, imar planları tamamlanmıştır ve ihale hazırlıkları devam etmektedir." dedi.

Kanal İstanbul mesajı: Bir kez daha ifade etmek isterim

Bakanı Karaismailoğlu açıklamasında son dakika açıklamasında, "Çok yakın bir zamanda bu projeye başlayacak ve kısa sürede tamamlayacak güçte ve kararlılıkta olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim." dedi.

Türksat 5B açıklaması

Bakanı Karaismailoğlu Türksat 5B'ye ilişkin, "Türksat 5A uydumuzu bu yılın başında uzaya gönderdik, Türsat 5B’yi de yıl içinde yörüngesine göndereceğiz. Entegrasyon ve testleri ülkemizde yapılacak ilk milli haberleşme uydumuz Türksat 6A’yı da 2022 yılında inşallah uzaya göndereceğiz. Cumhuriyetimizin 100. Yıldönümünde, kendi uydusunu kendisi yapabilen Dünya’nın sayılı ülkeleri arasında yerimizi alacağız." açıklamasında bulundu.

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