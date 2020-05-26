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Aktüel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Covid-19 tedbirleri nedeniyle ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerini Perşembe günü başlatacaklarını bildirerek, "İlk trenimizi Perşembe sabahı saat 07.00’de Ankara’dan İstanbul’a uğurluyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Covid-19 tedbirleri nedeniyle ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerini Perşembe günü başlatacaklarını bildirerek, "İlk trenimizi Perşembe sabahı saat 07.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 16:05:51 -
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Covid-19 tedbirleri nedeniyle ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerini Perşembe günü başlatacaklarını bildirerek, "İlk trenimizi Perşembe sabahı saat 07.00’de Ankara’dan İstanbul’a uğurluyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Covid-19 tedbirleri nedeniyle ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerini Perşembe günü başlatacaklarını bildirerek, "İlk trenimizi Perşembe sabahı saat 07.00’de Ankara’dan İstanbul’a uğurluyoruz" dedi.

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