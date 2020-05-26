Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Covid-19 tedbirleri nedeniyle ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerini Perşembe günü başlatacaklarını bildirerek, "İlk trenimizi Perşembe sabahı saat 07.00’de Ankara’dan İstanbul’a uğurluyoruz" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Covid-19 tedbirleri nedeniyle ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerini Perşembe günü başlatacaklarını bildirerek, "İlk trenimizi Perşembe sabahı saat 07.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Covid-19 tedbirleri nedeniyle ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerini Perşembe günü başlatacaklarını bildirerek, "İlk trenimizi Perşembe sabahı saat 07.00’de Ankara’dan İstanbul’a uğurluyoruz" dedi.