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Aktüel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(Aydın-Denizli Otoyolu) İnşallah 2 yıl içinde bitirmeyi hedeflediğimiz bir proje."
Aktüel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(Aydın-Denizli Otoyolu) İnşallah 2 yıl içinde bitirmeyi hedeflediğimiz bir proje."

Yeniakit Publisher
2020-11-16 12:21:01 -
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(Aydın-Denizli Otoyolu) İnşallah 2 yıl içinde bitirmeyi hedeflediğimiz bir proje."
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