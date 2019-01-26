Ulaşım sağlanamıyor! Dev kaya parçaları yola düştü
Sivas Suşehri-Polatderesi-İmranlı kara yolunun Akşar köyü mevkisinde meydana gelen heyelan sonucu dev kaya parçalarının yola düşmesi sonucu ulaşım sağlanamıyor.26 Ocak 2019 Cumartesi 15:52
Sivas'ın Suşehri ile İmranlı ilçeleri arasında kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Suşehri-Polatderesi-İmranlı kara yolunun Akşar köyü mevkisinde heyelan oluştu. Yağışın ardından gevşeyen dev kaya parçaları yola düştü.
9 köye ulaşım sağlanamıyor
Heyelan nedeniyle Karacaören, Taklak, Polat, Kavşut, Yoncalı, Erence, Çamlıdere, Eskitoprak, Kemallı grup köy yollarına ulaşım sağlanamıyor.
Yolu ulaşıma açmak için çalışmalar sürüyor.
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