Ulaşım sağlanamıyor! Dev kaya parçaları yola düştü Sivas Suşehri-Polatderesi-İmranlı kara yolunun Akşar köyü mevkisinde meydana gelen heyelan sonucu dev kaya parçalarının yola düşmesi sonucu ulaşım sağlanamıyor.

Sivas'ın Suşehri ile İmranlı ilçeleri arasında kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Suşehri-Polatderesi-İmranlı kara yolunun Akşar köyü mevkisinde heyelan oluştu. Yağışın ardından gevşeyen dev kaya parçaları yola düştü. 9 köye ulaşım sağlanamıyor Heyelan nedeniyle Karacaören, Taklak, Polat, Kavşut, Yoncalı, Erence, Çamlıdere, Eskitoprak, Kemallı grup köy yollarına ulaşım sağlanamıyor. Yolu ulaşıma açmak için çalışmalar sürüyor.

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