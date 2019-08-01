Ulaş Zengin Gazişehir Gaziantep’te Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, geçtiğimiz sezon Altay forması giyen Ulaş Zengin’i 5 yıllığına kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, geçtiğimiz sezon Altay forması giyen Ulaş Zengin’i 5 yıllığına kadrosuna kattı.

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Gazişehir Gaziantep, transfer çalışmaları kapsamında Altay’ın 22 yaşındaki genç stoperi Ulaş Zengin’i renklerine bağladı. Kırmızı-siyahlılar ile 5 yıllık kontrat imzalayan Ulaş Zengin, takımın Topuk Yaylası’nda devam eden kamp çalışmalarına katıldı.

Ulaş Zengin, geçtiğimiz sezon Altay forması ile TFF 1. Lig’de 14, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 4 maçta forma giymişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.