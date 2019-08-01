Ulaş Zengin, Altay’a veda etti

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep ile anlaşmaya varan Altay’ın genç stoperi Ulaş Zengin, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla altyapısından yetiştiği kulübe veda etti.

Geçen sezon gösterdiği başarılı performansla Süper Lig ekiplerini peşine takan ve Gazişehir Gaziantep ile anlaşmaya varan Altay’ın stoperi Ulaş Zengin, siyah-beyazlı kulübe veda etti. Sosyal medya hesabından Altay altyapısında oynarken bir fotoğrafını paylaşan başarılı savunmacı duygusal bir yazıyla yuvasından ayrıldığını açıkladı. 22 yaşındaki futbolcu, “Bugün itibarıyla daha 10 yaşındayken ayak bastığım yuvamdan ayrılıyorum. Geçen bu zamanda, Altay kültürüne ek olarak 2 şampiyonluk yaşayıp, muhteşem insanlar tanıma fırsatım oldu. Hayalim siyah beyaz formamı Süper Lig’de terletmekti. Umarım ileride bu isteğimi gerçekleştirir, sizlerle tekrar Süper Lig’de kavuşuruz. Bu zamana kadar üzerimde emeği olan tüm hocalarıma, yöneticilerimize, kulüp personelimize, takım arkadaşlarıma, Başkanımız Özgür Ekmekçioğlu’na, Sportif Direktörümüz Özden Töraydın’a ve bende yeri sonsuza kadar ayrı olacak büyük taraftarımıza teşekkürü borç bilirim. Ayrıca 2018-2019 sezonunda bana inanıp oynatarak bu fırsatı yakalamama vesile olan Teknik Direktör Sait Karafırtınalar hocama ve ekibine saygı ve sevgilerimi iletmek isterim. Yüksel ki sen kararsın ay, kudretinle kuvvetinle şen Altay” ifadelerini kullandı.