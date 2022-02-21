Ukrayna'dan Ruslar hakkında resmi açıklama!

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'nın sınırlarındaki kara, hava ve deniz güçleri olarak toplam 147 bin Rus birliğini izlediğini söyledi.

"Birliklerin geri çekildiğini veya sayılarında bir azalma görmüyoruz." diye konuşan Reznikov, hareket halindeki Rus birliklerinin önceki mevzilerine çok kısa sürede dönebileceğini, her türlü senaryoya hazır olduklarını aktardı.

Reznikov, Rusya'nın aynı anda karadan ve denizden Ukrayna'yı çevirip, Donbas bölgesinde çatışmaları kızıştırabileceğini ve siber atak gibi diğer baskı araçlarını kullanabileceğini vurgulayarak bu hareketlerin amacının ülkesinin yönünü Avrupa Birliği ve NATO'dan döndürmek olduğunu ifade etti.

''Rusların Asker Sayısı Toplamda 149 Bin''

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, geçtiğimiz günlerde de Ukrayna Parlamentosu Rada'da milletvekillerine hitap ederken, "Ukrayna sınırlarındaki durum ile ilgili hala Rus tarafından askerlerinin geri çekileceğine dair açıklamalarını doğrulamıyoruz. Şu an böyle bir durum yok" dedi.

Rus birliklerinin sınırdaki rakamlarını aktaran Reznikov, "Birincisi sadece kuvvetlerin ve araçların hareketliliği var. İkincisi şu anda birlikleri izliyoruz. Kara birliklerinin toplam sayısı 129 bin. Deniz ve havacılık birimleriyle bu sayı toplamda 149 bine ulaşıyor" dedi.

Rusya Tatbikattan Dönen Birliklerin Videosunu Yayınladı

Rusya Savunma Bakanlığı, 16 Şubat günü Ukrayna sınırına yakın bölgelerde gerçekleştirdiği tatbikatların ardından ana üslerine döndüğüne dair bir video yayımladı.



Rus askerleri Ukrayna sınırına yakın bölgelerde gerçekleştirdiği tatbikatların ardından ana üslerine dönüyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Güney Askeri Bölgesinden ilk askeri konvoyun Kırım'dan ayrıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Güney Askeri Bölgesi lojistik destek biriminin araç konvoyu Tavrida karayolu hattı üzerinden Kırım Köprüsü boyunca ana üslerine dönmek için ilerleyişini sürdürdü. Konvoya, koruma araçları ve hat boyunca askeri trafik polisi ekipleri eşlik ediyor" denildi. Paylaşılan görüntülerde, askerlerin ve askeri ekipmanın Kırım Köprüsü'nden geçtiği anlar yer aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Güney Askeri Bölgesinden ilk askeri konvoyun Kırım'dan ayrıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Güney Askeri Bölgesi lojistik destek biriminin araç konvoyu Tavrida karayolu hattı üzerinden Kırım Köprüsü boyunca ana üslerine dönmek için ilerleyişini sürdürdü. Konvoya, koruma araçları ve hat boyunca askeri trafik polisi ekipleri eşlik ediyor" denildi.