  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ukrayna'dan Kırım Tatarı gazetecilerin serbest bırakılması için Rusya'ya baskıyı artırma çağrısı
Aktüel

Ukrayna'dan Kırım Tatarı gazetecilerin serbest bırakılması için Rusya'ya baskıyı artırma çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 15:20:45 -
Ukrayna'dan Kırım Tatarı gazetecilerin serbest bırakılması için Rusya'ya baskıyı artırma çağrısı

KİEV (AA) - Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, 9 Kırım Tatarı gazetecinin serbest bırakılması için uluslararası toplumu, Rusya'ya baskıyı arttırmaya davet etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Özgür Medya Koalisyonunun programında konuşan Ceppar, Rusya'nın baskısı nedeniyle bağımsız gazetecilerin Donbas ve Kırım'ı terk etmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Kırım yarımadasında yaşananları göstermek için sıradan vatandaşların gazetecilik faaliyetlerini yürütmek zorunda kaldığını ifade eden Ceppar, bu nedenle 9 Kırım Tatar gazetecinin hapiste olduğunu vurguladı.

Ceppar, uluslararası kamuoyunu bu gazetecilerin serbest kalması için Rusya'ya baskıyı arttırmaya çağırdı.

Ayrıca Ceppar, uluslararası ortaklarına, Kiev'de kurulacak Dezenformasyonla Mücadele Uluslararası Ofisi inisiyatifini desteklemeye davet etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeni dönem başlıyor... Müthiş KKTC hamlesi! Şimdiden 4 devlet hazır
Dünya

Yeni dönem başlıyor... Müthiş KKTC hamlesi! Şimdiden 4 devlet hazır

Ermenilerin Dağlık Karabağ işgali son bulurken KKTC’yi de tanımanın yolu açıldı. Pakistan ve Libya da hazır. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,..
Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: İmamoğlu talimatını ben verdim!
Siyaset

Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: İmamoğlu talimatını ben verdim!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fatih Altaylı'nın sunduğu "Teke Tek" programında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan Kanal İstan..
ABD ordusu telefondan veri hırsızlığı yapıyor! Müslümanlar hedefte
Dünya

ABD ordusu telefondan veri hırsızlığı yapıyor! Müslümanlar hedefte

Amerika Birleşik Devltelri (ABD) ordusunun, dünyanın dört bir yanında kullanılan ve zararsız gibi görünen telefon uygulamaları üzerinden ins..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay