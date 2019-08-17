Ukrayna'da otelde yangın: 8 kişi öldü
Odessa kentindeki bir otelde meydana gelen yangında 8 kişi hayatını kaybetti.17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:07
Ukrayna'nın Odessa kentindeki bir otelde meydana gelen yangında 8 kişi hayatını kaybetti.
Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisinden yapılan yazılı açıklamada, Odessa kentinin "Tokio Star" otelinde çıkan yangında 8 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada, çıkış sebebi henüz tespit edilemeyen yangının kontrol altına alındığı belirtildi.
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