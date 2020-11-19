Ukrayna'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka ve ölüm sayısı kaydedildi

KİEV (AA) - Ukrayna'da son 24 saatte 13 bin 357 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 13 bin 357 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılan ülkede, toplam vaka sayısı 583 bin 510'a çıktı.

Son 24 saatte 65 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığı ülkede, virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 257 artmasıyla en yüksek günlük can kaybı gerçekleşti ve Kovid-19'a bağlı toplam can kaybı sayısı 10 bin 369 oldu.

Virüse yakalanan 1531 kişi hastaneye kaldırılırken, iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 400 artarak 266 bin 479'a ulaştı.

- Ülkede önlemler artırılmıştı

Ukrayna'da artan vakalar sebebiyle 14 Kasım'dan itibaren 3 hafta süreyle önlemler sıkılaştırılmıştı.

Ülkede "hafta sonu karantinası" kapsamında, eczane, market, akaryakıt istasyonu, hijyen malzemesi satan mağazalar, veterinerler ve finans hizmeti sunan işletmeler hariç mağazaların çalışmaması kararı alınmıştı.

Hafta içi ise restoranlar ve kafeler paket servis hariç 07.00 ile 22.00 saatleri arasında çalışırken, 20'den fazla kişinin toplandığı kültürel ve dini faaliyetler düzenlenmemesi, gece kulübü ve eğlence yerlerinin kapatılması kararlaştırılmıştı.